Gündem
Leyla Aydemir davasında yeni gelişme! 8 yıllık dava sil baştan görülecek: Ses kaydı detayı

Ağrı'da 2018 yılında kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek. Yarınki duruşmada AFAD görevlileri tanık sıfatıyla dinlenecek.

Leyla Aydemir davasında yeni gelişme! 8 yıllık dava sil baştan görülecek: Ses kaydı detayı
Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 2018 yılında kaybının 18. gününde bulunmuştu. Leyla'nın ölümüne ilişkin görülen dava yeni deliller ışığında sil baştan görülecek. Yargıtay'ın bozma kararının ardından Leyla Aydemir davası yarın ele alınacak. Duruşmada arama- kurtarma çalışmalarına katılan AFAD personeli tanık sıfatıyla şahit olduklarını anlatacak. İddiaya göre ses kayıtları da dosyaya girecek.

Leyla Aydemir davasında yeni gelişme! 8 yıllık dava sil baştan görülecek: Ses kaydı detayı

"BİZ ZATEN BIRAKACAĞIZ"

İddiaya göre, ses kayıtlarında bir AFAD personeli, kayıp Leyla’yı tutulduğu kilerde canlı halde bulmuştu. Ancak sanıklardan biri "Biz zaten bırakacağız, çocuğa zarar verme niyetimiz yoktur." şeklinde sözlerle personeli ikna etti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Anne Şükran Aydemir in avukatı Erdoğan Tunç, dosyanın esastan bozulmasını talep etti. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı katılan vekilinin itirazlarını haklı görüp dosyanın bozulmasını istedi. Ve Yargıtay 1. Ceza dairesi bu itirazları kabul edip eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle dosyası bozdu.

"AFAD GÖREVLİLERİ TANIK SIFATIYLA DİNLENECEK"

Avukat Erdoğan Tunç, "Bu duruşma arama kurtarma ekibine katılan AFAD görevlileri tanık sıfatıyla dinlenecek. Savcılıkta açtığımız soruşturma dosyası devam ediyor, eksik hususlar olduğu için duruşma ertelenecektir. Davayla ilgili taleplerimizi mahkemeye bildireceğiz. Adaletin tecellisi etkili bir yargılama yapılması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.

