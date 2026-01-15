Menü Kapat
Gündem
Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul dahil birçok kente kuvvetli kar geliyor: Her yer bembeyaz olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Orta ve Doğu Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Yağışlar Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetlenecek. Öte yandan yapılan değerlendirmelerde, kar yağışının ilerleyen günlerde etkisini arttıracağı bildirildi. 17 Ocak Cumartesi gününden itibaren İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı görülecek. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Ocak Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde yağmur, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkisini gösterecek. Yağışlar, Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin altında seyredecek.

Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul dahil birçok kente kuvvetli kar geliyor: Her yer bembeyaz olacak

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI GELİYOR

Öte yandan yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda ise kuvvetli kar yağışı için alarm verildi. Cuma günü başlayacak olan dondurucu soğuklar cumartesi günü kar yağışına dönecek. Cumartesi günü başlayan kar yağışı pazar ve pazartesi günlerinde birçok ile yayılacak. Yapılan değerlendirmede pazar günü İstanbul dahil birçok ilde kar yağışının kuvvetleneceği bildirildi. Doğudan gelen yağışlar pazartesi günü Trakya'ya kadar uzanacak.

Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul dahil birçok kente kuvvetli kar geliyor: Her yer bembeyaz olacak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul dahil birçok kente kuvvetli kar geliyor: Her yer bembeyaz olacak

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul dahil birçok kente kuvvetli kar geliyor: Her yer bembeyaz olacak

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul dahil birçok kente kuvvetli kar geliyor: Her yer bembeyaz olacak

15 OCAK 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Nevşehir ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu, bölgenin iç kesimleri ile Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

RİZE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Şırnak, Hakkari, ve Van çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -8°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

#Gündem
