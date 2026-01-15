15 Ocak İstanbul planlı elektrik kesintisi duyurusu! Tam 23 ilçe karanlıkta kalacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
BEDAŞ tarafından yapılan planlı elektrik kesintisi duyurusu milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiriyor. Zira 15 Ocak Perşembe günü kent genelinde tam 23 ilçede birden elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintiler günün farklı saatlerinde sona erecek. İşte 15 Ocak İstanbul planlı elektrik kesintisi duyurusunun ayrıntıları…
15 Ocak Perşembe günü İstanbul’da Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı bölgelerde sabah saat 09.00 sularında başlayan kesintiler saat 17.00 sularına kadar devam edecek. İşte detaylar…