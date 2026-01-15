15 Ocak İstanbul planlı elektrik kesintisi duyurusu! Tam 23 ilçe karanlıkta kalacak

15 Ocak Perşembe günü İstanbul’da Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı bölgelerde sabah saat 09.00 sularında başlayan kesintiler saat 17.00 sularına kadar devam edecek. İşte detaylar…