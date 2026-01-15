Rakip fırının ekmeklerini çalıp küflendiriyormuş! O anlar kameralara yansıdı

Eskişehir'de 71 Evler Mahallesi'nde ilginç bir olay meydana geldi. Kentte bir fıın işletmesi tarafından müşteri olan yemek firmasına teslim edilen ekmeklere, rakip olan bir başka firmanın yetkilisi tarafından müdahale edildiği ortaya çıktı. Firma yetkilisinin, rakibi olan fırın işletmesi tarafından üretilen ekmekleri gece vakti gizlice çaldığı ve bu ekmekleri küflendirip birkaç gün sonra aynı yere getirdiği iddia edildi. Ekmeklerin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı...