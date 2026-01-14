Eziyet ederek katletti arkasına bile bakmadan gitti! Sahibinin açıklaması yürekleri sızlattı

İzmir Seferihisar'da İ.K. yönetimindeki 35 CBV 596 plakalı kamyonetin yol kenarında yatan 14 yaşındaki "Meks" isimli köpeği ezerek öldürdükten sonra durmadan yoluna devam etmesi büyük tepki çekti. Köpeği 14 yıl önce barınaktan sahiplenen ve olay yerinde telef olan dostunun ardından adalet isteyen Hasan Şahin, yaşananın bir kaza değil bilinçli bir vicdansızlık olduğunu vurgulayarak, "Gerçekten ben çok üzüldüm. Hayatımın üçte biri Meks ile beraber geçti, 14 yıl bitti. Şimdi kazayla değil, bilinçli bir şekilde can çekiştirerek öldürülmesini hazmedemiyorum. Ben onu Seferihisar barınağından, 500 köpeğin içinde tek kulübeye girmiş kendi haline yatarken aldım. Şimdi ise Meks'imiz gitti ama kanı da acısı da yerde kalmasın. Görüntülerde gördüğünüz gibi arkasına bile bakmadan gidiyor." dedi.