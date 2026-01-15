Motor parkı kavgasında keser ve sopalar havada uçuştu! O anlar kamerada

İstanbul Çekmeköy'de 26 Aralık 2025 günü saat 08.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana gelen olayda, Resul Şener'in kendi evinin önüne park ettiği motosikletinin lastikleri, komşusu tarafından kesildi. Yaşanan bu olayın ardından Şener'in kapı önüne park ettiği motosikleti bir süre sonra yerinden kaldırılarak başka bir noktaya taşındı. Son olarak tarafların kapı önünde karşı karşıya gelmesi üzerine aralarında daha önce yaşanan husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, aracının bagajından çıkardığı keserle Resul Şener'e saldırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, kavga sırasında Resul Şener'in arkasından sopa ile darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası darp edilen Resul Şener'in şikayetçi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tarafından kavgaya karışan şahıslarla ilgili inceleme başlatıldı.