Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Motor parkı kavgasında keser ve sopalar havada uçuştu! O anlar kamerada

İstanbul Çekmeköy'de 26 Aralık 2025 günü saat 08.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana gelen olayda, Resul Şener'in kendi evinin önüne park ettiği motosikletinin lastikleri, komşusu tarafından kesildi. Yaşanan bu olayın ardından Şener'in kapı önüne park ettiği motosikleti bir süre sonra yerinden kaldırılarak başka bir noktaya taşındı. Son olarak tarafların kapı önünde karşı karşıya gelmesi üzerine aralarında daha önce yaşanan husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, aracının bagajından çıkardığı keserle Resul Şener'e saldırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, kavga sırasında Resul Şener'in arkasından sopa ile darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası darp edilen Resul Şener'in şikayetçi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tarafından kavgaya karışan şahıslarla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuç ekranı Kariyer Kapısı! 3 bin personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir, nereden?
Beşiktaş'ta transfer krizi! Yıldız isim menajer engeline takıldı
Derya Çayırgan dahil 13 isim gözaltına alındı! Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga
Evde bakım yardımı zamlandı! Bakan Göktaş ödemenin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.