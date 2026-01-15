Menü Kapat
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Evde bakım yardımı zamlandı! Bakan Göktaş ödemenin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,9 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.01.2026
10:18
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
10:20

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın 2006'dan bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu belirtti.

Evde bakım yardımı zamlandı! Bakan Göktaş ödemenin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu

Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli gördüklerini vurgulayan Göktaş, "Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadesini kullandı.

Evde bakım yardımı zamlandı! Bakan Göktaş ödemenin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2025 yılı Temmuz-Aralık döneminde hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

Evde bakım yardımı zamlandı! Bakan Göktaş ödemenin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,9 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 517 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Yapılan bu ödemeyle birlikte 2025 yılında toplam 67,7 milyar liralık destek sağladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

Evde bakım yardımı zamlandı! Bakan Göktaş ödemenin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu

Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı'nın 13 bin 878 liraya yükseldiğini belirterek, artışlı ödemelerin şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

