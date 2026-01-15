Menü Kapat
Asgari ücret için kötü haber! Özgür Erdursun tüm emekli ve çalışanlar için kritik uyarıyı yaptı

Ocak 15, 2026 09:32
1
Asgari ücret için kötü haber

En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi ancak yüksek prim ödeyen kesimin emekli maaşları bu şekilde düşük kaldı. Dünya'daki köşe yazısında emekli maaşları arasında yaşanan dengesizliğin kısa sürede SGK sisteminde sorunlara neden olacağını belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret konusunda da kötü haberi verdi.

2
asgari ücret ara zam

Erdursun, "Ocak ayı itibarıyla asgari ücret 22.104 lira­dan 28.075 liraya çıkarıldı. Aynı dönemde en düşük emekli aylığı 16.881 liradan 20.000 lira­ya yükseliyor. İlk bakışta bu artışlar önemli gi­bi görünüyor" diyerek süreci özetledi.
 

3
En düşük emekli aylığı

HAYAT PAHALILIĞINA ETKİSİ YOK

En düşük emekli aylığı idari bir kararla bir miktar yükseltilirken, en düşük aylığın üze­rinde maaş alan milyonlarca emeklinin aylığı­na yalnızca %12,19 oranında artış yapıldı. Erdursun, bu oranın, resmi enflasyon farkını yansıttığını; ancak hayat pahalılığını telafi etmediğini ifade etti.
 

4
En düşük emekli aylığ

En düşük emekli aylığına %12.9 değil de %18.48 oranında artış en düşük emekli aylığı­nın alım gücü değerini arttırmadığını söyleyen Erdursun, en düşük emekli aylığı dışındaki maaş alan emeklilere düzenleme yapılmamasının sosyal güvenlik sisteminde yeni bir denge değil, yeni bir bozulmaya neden olduğunu ifade etti.

 

5
EMEKLİ MAAŞI

-Ocak 2019’da hazine katkısıyla en düşük emekli aylığı 1.000 TL, ortalama emekli aylığı 2.090 TL idi. Aradaki fark %109’du.

-Temmuz 2025’te en düşük aylık 16.881 TL, ortalama aylık 20.992 TL oldu. Fark %24’e geriledi.

-Ocak 2026’da en düşük aylık 20.000 TL, ortalama aylık ise yaklaşık 23.551 TL seviyesi­ne çıkıyor. Fark artık yalnızca %18.

Erdursun, "Yani sistem, ortalama emekli aylıklarını yu­karı taşımıyor; en düşük aylığa doğru aşağı çe­kiyor. Bu tabloya refah artışı demek mümkün değil" dedi.
 

6
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YOK

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YOK

Asgari ücretteki artışın da benzer bir risk ba­rındırdığına değinen Erdursun, "2026 yılı için açıklanan hedef enf­lasyon doğrultusunda, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması büyük ihtimalle gün­deme gelmeyecek" dedi.

 

7
asgari ücret

BU NE ANLAMA GELİYOR?

Erdursun, "Ocak ayında yapılan zam, tüm yılın yükü­nü taşıyacak. Enflasyon hedefin üzerinde gerçekleşirse, reel kayıp kaçınılmaz olacak. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalı­şanlar da yıl içinde zam alamayacak. Yani yalnızca asgari ücretliler değil, orta ge­lir grubu da alım gücü kaybı yaşayacak" dedi.
 

8
emekli maaşı

Kritik bir ayrıma parmak basan Erdursun, "Sorun, en düşük emekli aylığının artırılması değil. Sorun, ortalama emekli aylığının ve or­talama ücretin korunamaması"
 

9
yüksek prim ödeyen emekli

Erdursun, yüksek prim ödeyen kişilerin enflasyon karşısında korunamadığı sistemde daha fazla prim ödemenin anlamsızlaştığını ve 2026 yılı sonrasında SGK sisteminde sorunlara neden olacağını söyledi.

 

10
reel gelir

Erdursun, "Ücretler artıyor olabilir; ancak alım gücü ko­runmuyorsa, bu artışların toplumsal karşılığı yoktur. Gerçek refah, nominal zamlarla değil, reel gelirlerin korunmasıyla sağlanır" diyerek çözüm önerisinde bulundu.

 

