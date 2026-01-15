Asgari ücret için kötü haber! Özgür Erdursun tüm emekli ve çalışanlar için kritik uyarıyı yaptı

Kategoriler
En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi ancak yüksek prim ödeyen kesimin emekli maaşları bu şekilde düşük kaldı. Dünya'daki köşe yazısında emekli maaşları arasında yaşanan dengesizliğin kısa sürede SGK sisteminde sorunlara neden olacağını belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret konusunda da kötü haberi verdi.
Erdursun, "Ocak ayı itibarıyla asgari ücret 22.104 liradan 28.075 liraya çıkarıldı. Aynı dönemde en düşük emekli aylığı 16.881 liradan 20.000 liraya yükseliyor. İlk bakışta bu artışlar önemli gibi görünüyor" diyerek süreci özetledi.
En düşük emekli aylığı idari bir kararla bir miktar yükseltilirken, en düşük aylığın üzerinde maaş alan milyonlarca emeklinin aylığına yalnızca %12,19 oranında artış yapıldı. Erdursun, bu oranın, resmi enflasyon farkını yansıttığını; ancak hayat pahalılığını telafi etmediğini ifade etti.
En düşük emekli aylığına %12.9 değil de %18.48 oranında artış en düşük emekli aylığının alım gücü değerini arttırmadığını söyleyen Erdursun, en düşük emekli aylığı dışındaki maaş alan emeklilere düzenleme yapılmamasının sosyal güvenlik sisteminde yeni bir denge değil, yeni bir bozulmaya neden olduğunu ifade etti.
-Ocak 2019’da hazine katkısıyla en düşük emekli aylığı 1.000 TL, ortalama emekli aylığı 2.090 TL idi. Aradaki fark %109’du.
-Temmuz 2025’te en düşük aylık 16.881 TL, ortalama aylık 20.992 TL oldu. Fark %24’e geriledi.
-Ocak 2026’da en düşük aylık 20.000 TL, ortalama aylık ise yaklaşık 23.551 TL seviyesine çıkıyor. Fark artık yalnızca %18.
Erdursun, "Yani sistem, ortalama emekli aylıklarını yukarı taşımıyor; en düşük aylığa doğru aşağı çekiyor. Bu tabloya refah artışı demek mümkün değil" dedi.
Asgari ücretteki artışın da benzer bir risk barındırdığına değinen Erdursun, "2026 yılı için açıklanan hedef enflasyon doğrultusunda, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması büyük ihtimalle gündeme gelmeyecek" dedi.
Erdursun, "Ocak ayında yapılan zam, tüm yılın yükünü taşıyacak. Enflasyon hedefin üzerinde gerçekleşirse, reel kayıp kaçınılmaz olacak. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlar da yıl içinde zam alamayacak. Yani yalnızca asgari ücretliler değil, orta gelir grubu da alım gücü kaybı yaşayacak" dedi.
Kritik bir ayrıma parmak basan Erdursun, "Sorun, en düşük emekli aylığının artırılması değil. Sorun, ortalama emekli aylığının ve ortalama ücretin korunamaması"
Erdursun, yüksek prim ödeyen kişilerin enflasyon karşısında korunamadığı sistemde daha fazla prim ödemenin anlamsızlaştığını ve 2026 yılı sonrasında SGK sisteminde sorunlara neden olacağını söyledi.
Erdursun, "Ücretler artıyor olabilir; ancak alım gücü korunmuyorsa, bu artışların toplumsal karşılığı yoktur. Gerçek refah, nominal zamlarla değil, reel gelirlerin korunmasıyla sağlanır" diyerek çözüm önerisinde bulundu.