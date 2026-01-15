Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş'ta transfer krizi! Yıldız isim menajer engeline takıldı

Orta sahaya güçlü takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Salih Özcan transferinde çıkmaza girdi. Siyah beyazlılar transferde menajer engeline takıldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta transfer krizi! Yıldız isim menajer engeline takıldı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 10:16

Tranfser çalışmalarını sürdüren Beşiktaş orta sahaya milli futbolcu Salih Özcan’ı getirmek istiyor. Ancak transfer sürecinde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor.

Salih Özcan ile uzun süredir görüşme halinde olan Beşiktaş, transferin gerçekleşme ihtimalini yüksek görüyordu.

Beşiktaş'ta transfer krizi! Yıldız isim menajer engeline takıldı

SALİH ÖZCAN TRANSFERİNDE BEKLENMEDİK GELİŞME

Borussia Dortmund'un sezon sonu biten sözleşmesini yenilemeyi düşünmediği Salih'in bonservissiz çıkışı konusu çözüme kavuşturulurken pürüz hiç beklenmedik bir şekilde oyuncu cephesinde yaşandı.

Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcuya Dortmund'da sezon başına kazandığı rakam olan 2.5 milyon Euro'dan 3.5 yıllık kontrat önerdi.

Beşiktaş'ta transfer krizi! Yıldız isim menajer engeline takıldı

MENAJER ENGELİ

Ancak milli yıldızın menajeri 4 milyon Euro yanı sıra, Beşiktaş'tan imza parası talebinde de bulundu. Siyah-beyazlılar ise bu talebi gerçek dışı bulduğunu muhataplarına iletti, görüşmeler de çıkmaz sokağa girdi.

Beşiktaş'ta transfer krizi! Yıldız isim menajer engeline takıldı

Bu sezon Alman ekibinde sadece 4 maçta görev alan Salih Özcan, sadece 21 dakika sahada kaldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş masadan kalktı: Tümer Metin de kritik transfer için net konuşmuştu!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.