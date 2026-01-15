Beşiktaş'ta transfer krizi! Yıldız isim menajer engeline takıldı

Tranfser çalışmalarını sürdüren Beşiktaş orta sahaya milli futbolcu Salih Özcan’ı getirmek istiyor. Ancak transfer sürecinde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor.

Salih Özcan ile uzun süredir görüşme halinde olan Beşiktaş, transferin gerçekleşme ihtimalini yüksek görüyordu.

SALİH ÖZCAN TRANSFERİNDE BEKLENMEDİK GELİŞME

Borussia Dortmund'un sezon sonu biten sözleşmesini yenilemeyi düşünmediği Salih'in bonservissiz çıkışı konusu çözüme kavuşturulurken pürüz hiç beklenmedik bir şekilde oyuncu cephesinde yaşandı.

Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcuya Dortmund'da sezon başına kazandığı rakam olan 2.5 milyon Euro'dan 3.5 yıllık kontrat önerdi.

MENAJER ENGELİ

Ancak milli yıldızın menajeri 4 milyon Euro yanı sıra, Beşiktaş'tan imza parası talebinde de bulundu. Siyah-beyazlılar ise bu talebi gerçek dışı bulduğunu muhataplarına iletti, görüşmeler de çıkmaz sokağa girdi.

Bu sezon Alman ekibinde sadece 4 maçta görev alan Salih Özcan, sadece 21 dakika sahada kaldı.