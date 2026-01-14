Beşiktaş masadan kalktı: Tümer Metin de kritik transfer için net konuşmuştu!

Beşiktaş'ta Salih Özcan ile yapılan transfer görüşmeleri durduruldu. Halihazırda Borussia Dortmund tarafından gözden çıkarılan Salih Özcan, Beşiktaş'ta oynamak için yüksek meblağlar istedi ve an itibarıyla transferde kriz başladı.

SALİH ÖZCAN'IN BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ!

Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendiren Ersin Düzen, siyah beyazlıların Salih Özcan ısrarına dair çok konuşulacak detaylar paylaştı! Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu için girişimin başladığını belirten Düzen, masadaki rakamların ağırlığına dikkat çekti. Esasen ise yıldız orta sahanın Beşiktaş yönetiminden yıllık 4 milyon Euro garanti ücret, buna ek olarak da 5 milyon Euro imza parası talep ettiği ortaya çıktı.

TÜMER METİN'DEN SALİH ÖZCAN'A TRANSFER ELEŞTİRİSİ

Ortaya çıkan bu mali tablo, Tümer Metin'in sert tepkisine neden oldu! Milli oyuncunun Almanya'daki kazancıyla; Türkiye'den istediği rakam arasındaki uçuruma dikkat çeken eski futbolcu, ironi dolu bir çıkış yaptı. Salih Özcan'ın Dortmund'daki kazancının altını çizen Tümer Metin, "Borussia Dortmund'da 2.5 milyon Euro maaş alıyor. Türkiye'de oynamak için 4 milyon Euro istiyor. Salih Özcan da mı doğuştan Beşiktaşlıymış?" ifadelerini kullandı.