 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Emre Mor'a güle güle!

Fenerbahçe'de Emre Mor transferi için geri sayıma geçildi. Fenerbahçe yönetimince gözden çıkarılan Emre Mor, menajerler aracılığıyla Süper Lig kulüplerine önerildi.

Fenerbahçe'de Emre Mor'a güle güle!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 23:56
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 00:01

Fenerbahçe'de Emre Mor'un, ara transfer döneminde takımdan ayrılması isteniyor. Halihazırda Domenico Tedesco tarafından şans verilmeyen Emre Mor, Kayserispor başta olmak üzere birkaç Süper Lig kulübüne önerildi.

Fenerbahçe'de Emre Mor'a güle güle!

FENERBAHÇE'DE EMRE MOR'A GÜLE GÜLE

Domenico Tedesco yönetiminde planlamalara devam eden Fenerbahçe'de, Emre Mor için veda kritiği yapıldı. Emre Mor'u sırasıyla Fatih Karagümrük ve Eyüpspor'a kiralayan Fenerbahçe, an itibarıyla ise sözleşmesinin son aylarına giren yetenekli kanat için transfer pazarlıklarına açık bir pozisyon aldı! İlave olarak da Fenerbahçe yönetimi, Emre Mor için gelen tekliflerle birlikte hızlıca yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Emre Mor'a güle güle!

FENERBAHÇE'DE EMRE MOR'UN BİLETİ KESİLDİ

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve kiralık olarak farklı takımlarda oynayan Emre Mor, yakın zamanda Süper Lig'in başka bir kulübüne transfer olacak! Halihazırda Kayserispor ile anılan Emre Mor, bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor için de düşünülmüş ama somut bir adım atılmamıştı.

Fenerbahçe'de Emre Mor'a güle güle!

FENERBAHÇE'NİN YOLLARI AYIRACAĞI EMRE MOR'UN SON SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon kiralandığı Eyüpspor'da tahmin edilenden daha az forma şansı bulan Emre Mor, İstanbul ekibiyle 22 maça çıkmış ve 2 gol ile 4 asistlik katkı sağlamıştı. Ayrıca bu süreçte 1213 dakika da sahada kalan Emre Mor'un, Fenerbahçe sonrasında performansını yeniden yukarı çekip çekemeyeceği merak konusu olmuş durumda.

Fenerbahçe'de Emre Mor'a güle güle!

EMRE MOR ETKİLEDİ AMA DEVAMI GELMEDİ

Fenerbahçe’nin en kötü senaryoda sözleşme sonunda serbest bırakacağı Emre Mor, kariyerinin ilk yıllarında yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmiş ve hem A Milli Takım’a çağrılmış hem de Borussia Dortmund’a transfer olmuştu. Ardından ise Emre Mor, pek çok kulüpte oynamış ve bir türlü beklenen istikrarı yakalayamamıştı.

Fenerbahçe'de Emre Mor'a güle güle!

Sıkça Sorulan Sorular

EMRE MOR BU SEZON NE KADAR SÜRE ALDI?
Fenerbahçe kadrosuna dahil edilmeyen Emre Mor, içinde bulunduğumuz takvim yılında hiç forma şansı bulamadı.
#Spor
#Spor
