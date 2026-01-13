Burak Yılmaz hakeme tepki gösterdi ve oyundan atıldı: Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda kırmızı kartlar!

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK ile Kocaelispor karşılaşmasına, kırmızı kartlar damga vurdu. Kırmızı siyahlılarda önce Tayyip Talha Sanuç, ardından ise Burak Yılmaz oyundan atıldı.

BURAK YILMAZ HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ VE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Gaziantep FK'da Tayyip Talha Sanuç; 13. dakikada yaptığı faul nedeniyle VAR uyarısı sonucunda kırmızı kart görürken, Burak Yılmaz da hakemin kararına yoğun itirazlarda bulundu ve oyundan atıldı! Esasen ise genç çalıştırıcıyı, kendi antrenör ekibi ve oyuncuları sakinleştirdi.

SELÇUK İNAN SAKİNLİĞİNİ KORUDU

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK-Kocaelispor mücadelesinde kırmızı kartlar çıkarken, Körfez ekibinin teknik direktörü Selçuk İnan ise sürece dahil olmadı ve sakinliğini korudu.