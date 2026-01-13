Menü Kapat
Spor
 Burak Ayaydın

Burak Yılmaz hakeme tepki gösterdi ve oyundan atıldı: Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda kırmızı kartlar!

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK ve Kocaelispor arasındaki mücadelede tansiyon yükseldi. Müsabakanın hakemi, Gaziantep FK'ya art arda kırmızı kartlar gösterdi ve Burak Yılmaz'ı tribüne gönderdi.

Burak Yılmaz hakeme tepki gösterdi ve oyundan atıldı: Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda kırmızı kartlar!
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK ile Kocaelispor karşılaşmasına, kırmızı kartlar damga vurdu. Kırmızı siyahlılarda önce Tayyip Talha Sanuç, ardından ise Burak Yılmaz oyundan atıldı.

https://x.com/aspor/status/2011096042306252976?s=20

BURAK YILMAZ HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ VE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Gaziantep FK'da Tayyip Talha Sanuç; 13. dakikada yaptığı faul nedeniyle VAR uyarısı sonucunda kırmızı kart görürken, Burak Yılmaz da hakemin kararına yoğun itirazlarda bulundu ve oyundan atıldı! Esasen ise genç çalıştırıcıyı, kendi antrenör ekibi ve oyuncuları sakinleştirdi.

https://x.com/aspor/status/2011095954892435915?s=20

SELÇUK İNAN SAKİNLİĞİNİ KORUDU

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK-Kocaelispor mücadelesinde kırmızı kartlar çıkarken, Körfez ekibinin teknik direktörü Selçuk İnan ise sürece dahil olmadı ve sakinliğini korudu.

Burak Yılmaz hakeme tepki gösterdi ve oyundan atıldı: Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda kırmızı kartlar!

Sıkça Sorulan Sorular

BURAK YILMAZ DAHA ÖNCE BÖYLE BİR OLAY YAŞAMIŞ MIYDI?
Genç antrenör, Kasımpaşa'yı çalıştırırken de taraftarla tartışmış ve olay sosyal medyada ses getirmişti.
Fenerbahçe'de Milan Skriniar kritiği: Avrupa devinin transfer listesinde!
Galatasaray'da Lookman operasyonu başladı! Yönetim transfer görüşmeleri için İtalya'ya gitti
#Spor
#Spor
