Fenerbahçe'de Milan Skriniar kritiği: Avrupa devinin transfer listesinde!

Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'deki başarılı performansı, transfer listelerine de hareketlilik getirdi. Esasen ise yeni bir yapılanmanın eşiğinde olan Milan, yıldız stoper için temaslarda bulunmaya karar verdi.

FENERBAHÇE'DEN MILAN SKRINIAR TRANSFERİNE VETO

Fenerbahçe yönetimi, Milan Skriniar için gelecek teklifleri değerlendirmeyecek! Ayrıca Domenico Tedesco da konuyla ilgili İtalya basınına konuşmuş ve "Onu bırakmıyorum. Milan Skriniar, hem saha içinde hem saha dışında çok önemli. İyi bir insan, harika bir adam, her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim." ifadelerini kullanmıştı.

MILAN SKRINIAR VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 29 maça çıkan ve 2604 dakika sahada kalan tecrübeli stoper, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.