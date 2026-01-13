Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Milan Skriniar kritiği: Avrupa devinin transfer listesinde!

Fenerbahçeli Milan Skriniar'a İtalya'dan talip çıktı. Çizme devi Milan, Calcio Mercato'nun haberine göre Fenerbahçeli Milan Skriniar'ı transfer listesine ekledi.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar kritiği: Avrupa devinin transfer listesinde!
Burak Ayaydın
13.01.2026
saat ikonu 17:54
13.01.2026
saat ikonu 17:54

Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'deki başarılı performansı, transfer listelerine de hareketlilik getirdi. Esasen ise yeni bir yapılanmanın eşiğinde olan Milan, yıldız stoper için temaslarda bulunmaya karar verdi.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar kritiği: Avrupa devinin transfer listesinde!

FENERBAHÇE'DEN MILAN SKRINIAR TRANSFERİNE VETO

Fenerbahçe yönetimi, Milan Skriniar için gelecek teklifleri değerlendirmeyecek! Ayrıca Domenico Tedesco da konuyla ilgili İtalya basınına konuşmuş ve "Onu bırakmıyorum. Milan Skriniar, hem saha içinde hem saha dışında çok önemli. İyi bir insan, harika bir adam, her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar kritiği: Avrupa devinin transfer listesinde!

MILAN SKRINIAR VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 29 maça çıkan ve 2604 dakika sahada kalan tecrübeli stoper, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE MILAN SKRINIAR'I NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, deneyimli savunmacı için PSG'ye 6 milyon Euro bonservis ödemişti.
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
