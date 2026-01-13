Transferde büyük kapışma: Fenerbahçe ve Galatasaray, Fransız golcüyü istiyor!

Ocak transfer döneminin açılmasıyla birlikte Trendyol Süper Lig’in iki devi arasında transfer savaşı başladı.

İngiliz basınından gelen haberlere göre, hem sarı-lacivertliler hem de sarı-kırmızılılar, Tottenham forması giyen Fransız genç yıldız adayı Mathys Tel'i transfer etmek için harekete geçti.

ARADIĞINI BULAMADI

Bu yaz transfer döneminde Bayern Münih’ten büyük umutlarla Tottenham’a transfer olan genç forvet, İngiliz ekibinde beklediği süreyi alamadı. The Guardian’ın haberine göre, kariyer gelişimini sürdürmek ve düzenli olarak forma giymek isteyen Fransız oyuncu, takımdan kiralık olarak ayrılma talebini yönetime iletti.

İSTANBUL DEVLERİ VE PARİS EKİBİ YAKIN MARKAJDA

Genç santrfor için tek seçenek Türkiye değil, aynı zamanda Avrupa’dan da talipleri var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kiralama teklifi hazırlığında olduğu belirtilirken, oyuncunun ülkesinden Paris FC'nin de süreci yakından takip ettiği bildirildi. Ancak Tottenham yönetiminin, oyuncunun kiralık gidişine henüz tam olarak yeşil ışık yakmadığı ve kadro derinliğini korumak istediği ifade ediliyor.

30 MİLYON EURO’LUK POTANSİYEL

Piyasa değeri 30 milyon Euro olan ve Tottenham ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tel, bu sezon görev aldığı 19 resmi maçta toplam 685 dakika sahada kaldı. Bu kısıtlı sürede 3 gol atma başarısı gösteren genç yıldız, skora katkı verme konusundaki bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.