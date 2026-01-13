Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
 Serhat Yıldız

Transferde büyük kapışma: Fenerbahçe ve Galatasaray, Fransız golcüyü istiyor!

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrolarına takviyeler yapmak isteyen Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray, gözünü İngiltere’ye dikti. Tottenham'da forma giyen Fransız genç yetenek Mathys Tel’in kiralık gönderilmesi gündeme gelince iki dev kulüp devreye girdi. İşte detaylar...

13.01.2026
13.01.2026
saat ikonu 11:47

Ocak transfer döneminin açılmasıyla birlikte Trendyol Süper Lig’in iki devi arasında transfer savaşı başladı.

Transferde büyük kapışma: Fenerbahçe ve Galatasaray, Fransız golcüyü istiyor!

İngiliz basınından gelen haberlere göre, hem sarı-lacivertliler hem de sarı-kırmızılılar, Tottenham forması giyen Fransız genç yıldız adayı Mathys Tel'i transfer etmek için harekete geçti.

Transferde büyük kapışma: Fenerbahçe ve Galatasaray, Fransız golcüyü istiyor!

ARADIĞINI BULAMADI

Bu yaz transfer döneminde Bayern Münih’ten büyük umutlarla Tottenham’a transfer olan genç forvet, İngiliz ekibinde beklediği süreyi alamadı. The Guardian’ın haberine göre, kariyer gelişimini sürdürmek ve düzenli olarak forma giymek isteyen Fransız oyuncu, takımdan kiralık olarak ayrılma talebini yönetime iletti.

Transferde büyük kapışma: Fenerbahçe ve Galatasaray, Fransız golcüyü istiyor!

İSTANBUL DEVLERİ VE PARİS EKİBİ YAKIN MARKAJDA

Genç santrfor için tek seçenek Türkiye değil, aynı zamanda Avrupa’dan da talipleri var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kiralama teklifi hazırlığında olduğu belirtilirken, oyuncunun ülkesinden Paris FC'nin de süreci yakından takip ettiği bildirildi. Ancak Tottenham yönetiminin, oyuncunun kiralık gidişine henüz tam olarak yeşil ışık yakmadığı ve kadro derinliğini korumak istediği ifade ediliyor.

Transferde büyük kapışma: Fenerbahçe ve Galatasaray, Fransız golcüyü istiyor!

30 MİLYON EURO’LUK POTANSİYEL

Piyasa değeri 30 milyon Euro olan ve Tottenham ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tel, bu sezon görev aldığı 19 resmi maçta toplam 685 dakika sahada kaldı. Bu kısıtlı sürede 3 gol atma başarısı gösteren genç yıldız, skora katkı verme konusundaki bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.

Transferde büyük kapışma: Fenerbahçe ve Galatasaray, Fransız golcüyü istiyor!

#Futbol
#Spor
