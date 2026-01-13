Bakan Kurum'dan yarısı bizden paylaşımı! "Sağlam ve güvenli yuvalar hayal değil"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Maltepe’de Yarısı Bizden kampanyası ile aynı binadaki ev ve iş yerlerini dönüştüren vatandaşların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında, "Sağlam ve güvenli yuvalar hayal değil. Hak sahibi kardeşlerimiz evlerine ve iş yerlerine kavuştu" ifadelerini kullandı.