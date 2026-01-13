Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Maltepe’de Yarısı Bizden kampanyası ile aynı binadaki ev ve iş yerlerini dönüştüren vatandaşların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında, "Sağlam ve güvenli yuvalar hayal değil. Hak sahibi kardeşlerimiz evlerine ve iş yerlerine kavuştu" ifadelerini kullandı.