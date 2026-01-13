Galatasaray'da Lookman operasyonu başladı! Yönetim transfer görüşmeleri için İtalya'ya gitti

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye kaybedilen kupa sonrası Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ocak transfer döneminde kadrosunu dünya çapında yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, rotayı İtalya'ya kırdı.

İtalyan Gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Cimbom, Ademola Lookman transferinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmiş durumda.

TRANSFERDE DEV KAPIŞMA

Atalanta formasıyla sergilediği performansla Avrupa’nın devlerinin yanı sıra Süper Lig devlerini de peşinde sürükleyen, Fenerbahçe’nin de bir süredir temaslarını sürdürdüğü Nijeryalı kanat oyuncusu Ademola Lookman için Galatasaray’ın son hamlesi, İtalya’da gündem oldu.

ABDULLAH KAVUKCU İTALYA'DA

Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer görüşmelerini yürütmek üzere İtalya’ya gitti. Haberin detaylarında Galatasaray’ın tek hedefinin Lookman olmadığı, Milan’ın Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana için de girişimlerin başladığı belirtildi.

35 MİLYON EURO’LUK YILDIZ

Bu sezon Atalanta formasıyla 16 maçta görev alan 28 yaşındaki Lookman, 3 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı. Piyasa değeri 35 milyon Euro olan ve kulübüyle 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, hızı ve bitiriciliğiyle tanınıyor.