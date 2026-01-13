Ahmet Özer ve Ahmet Türk'ün göreve iadesi! MHP'den dikkat çeken kayyum açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Özer, TBMM çıkışında gazetecilerin hem Terörsüz Türkiye süreci hem de kayyumlara ilişkin sorularını cevapladı.

Yıldız'a yerlerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer soruldu.

"BİZİM AÇIMIZDAN BİR SIKINTI YOK"

Yıldız bu soruya "Ahmet Özer ve Ahmet Türk’ün göreve iadesinde bizim açımızdan bir sıkıntı yok" ifadeleriyle cevap verdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporla ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldız, "Raporun sonuna geldik" ifadelerini kullandı.