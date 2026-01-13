Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net Halep mesajı: "Türk, Kürt, Arap arası kardeşliği bozdurmayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara ve bölgedeki duruma ilişkin önemli mesajlar verdi.

"YPG BÖLGEDEN TEMİZLENMELİ"

Olası tehditlere karşı tüm önlemlerin alındığını aktaran Erdoğan, Halep'in temizlenmesinin önemli olduğunu söyledi. Erdoğan, "Türk, Kürt, Arap arası kardeşliği bozdurmayız" ifadelerini kullandı.

10 MART MUTABAKATI

Suriye yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı'nı da hatırlatan Erdoğan, "Halep'teki durum uygulama için fırsat sundu" dedi.