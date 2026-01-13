Menü Kapat
Politika
 Nalan Güler Güven

Efkan Ala'dan Özgür Özel'e sert tepki! 'Silivri'den habersiz siyasi espri bile yapamayanlar...'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın demokratik meşruiyetini tartışmaya açan CHP lideri Özgür Özel'e yönelik sert ifadeler kullandı. Ala, eleştirilerin millet nezdinde bir karşılığı olmadığını vurguladı.

Efkan Ala'dan Özgür Özel'e sert tepki! 'Silivri'den habersiz siyasi espri bile yapamayanlar...'
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 00:38

Genel Başkanvekili , "Silivri’den habersiz siyasi espri bile yapamayanların halkın yarısından fazlasının oyunu almış devlet başkanı üzerinden demokratik meşruiyet tartışması açmaya kalkması gerçekten trajikomik bir durumdur" dedi.

"HALKIN YARISINDAN FAZLASININ OYUNU ALDI"

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde millet tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı Sayın ’dır. Silivri’den habersiz siyasi espri bile yapamayanların halkın yarısından fazlasının oyunu almış devlet başkanı üzerinden demokratik meşruiyet tartışması açmaya kalkması gerçekten trajikomik bir durumdur. Her yurt dışına çıktıklarında diplomatik mahcubiyetle yurda dönenlerin, uluslararası ilişkilerde liderler diplomasisinin en etkili ismi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına laf etmelerinin milletimiz nezdinde kıymeti harbiyesi yoktur" ifadelerine yer verdi.

#recep tayyip erdoğan
#ak parti
#efkan ala
#demokrasi
#Cumhurbaşkanı Seçimi
#Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
#Politika
