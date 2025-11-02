AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın acı günü

Kategoriler
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, hayatını kaybeden eniştesinin cenaze törenine katıldı.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın kız kardeşi Leyla Kukul'un eşi Faik Gürdal Kukul (53) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kukul'un cenazesi özel hastanenin morgundan alınarak Bozhane Camii'ne getirildi.
Cenaze törenine Efkan Ala'nın yanı sıra AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan'ın yanı sıra protokol üyeleri ve yakınları katıldı.
Kukul'un cenazesi ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında defnedilecek.