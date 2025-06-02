Efkan Ala’dan Özgür Özel’e cübbeli darbe tepkisi: 'Cuntacılık, sizin tescilli tarihiniz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Antalya mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri siyasette gerilim oluşturdu.

Özel, CHP mitinginde 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonları hatırlatarak, “Darbe bu sefer arkasında askerler, ayakta postallar değil; cübbeyle gelmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

"CUNTACILIK, SİZİN TESCİLLİ TARİHİNİZ"

Bu açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Özel’in sözlerine sert tepki gösterdi. Ala paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yolsuzluk soruşturmalarını perdelemek için, millet iradesine her zaman, her yerde ve her şartta sahip çıkan, dünyada tanınan ve saygı duyulan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na kaba iftiralarla saldırarak gerçeği değiştiremezsiniz. Cuntacılık, sizin tescilli tarihinizdir.”

https://x.com/efkanala/status/1929238968685502591