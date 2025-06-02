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 | Banu İriç

Efkan Ala’dan Özgür Özel’e cübbeli darbe tepkisi: 'Cuntacılık, sizin tescilli tarihiniz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Antalya mitinginde yaptığı açıklamalar, siyasette tansiyonu yükseltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerine AK Parti’den ilk tepki Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan geldi. Ala, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla Özel’in sözlerine yanıt verdi.

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Efkan Ala’dan Özgür Özel’e cübbeli darbe tepkisi: 'Cuntacılık, sizin tescilli tarihiniz'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 02:24
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 02:24

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Antalya mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri siyasette gerilim oluşturdu.

Özel, CHP mitinginde 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonları hatırlatarak, “Darbe bu sefer arkasında askerler, ayakta postallar değil; cübbeyle gelmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Efkan Ala’dan Özgür Özel’e cübbeli darbe tepkisi: 'Cuntacılık, sizin tescilli tarihiniz'

"CUNTACILIK, SİZİN TESCİLLİ TARİHİNİZ"

Bu açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Özel’in sözlerine sert tepki gösterdi. Ala paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Yolsuzluk soruşturmalarını perdelemek için, millet iradesine her zaman, her yerde ve her şartta sahip çıkan, dünyada tanınan ve saygı duyulan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na kaba iftiralarla saldırarak gerçeği değiştiremezsiniz. Cuntacılık, sizin tescilli tarihinizdir.”

https://x.com/efkanala/status/1929238968685502591

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