Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e sert tepki: Cahillikte Nirvana’ya vardı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine çok sert tepki gösterdi. CHP’nin 75 yıldır halkın oyuyla tek başına iktidara gelemediğini vurgulan Yayman, meşruiyet tartışması yapmasını bir siyasi çaresizlik olarak nitelendirdi.

Özel'in Türkiye’de halk tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanı varken “meşruiyet” tartışması açılmasını sert sözlerle eleştiren Yayman, bu yaklaşımın millet iradesini yok saymak anlamına geldiğini belirtti.

"OKUMUYOR! ANLAMIYOR! DÜŞÜNMÜYOR!"

Hüseyin Yayman, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

CHP Nereye Koşuyor? Özgür Özel, partisi içindeki iktidar oyununu kapatmak için bir takım saçma ve anlamsız fikirler ileri sürmüş. Çok tuhaf insan. Okumuyor! Anlamıyor! Düşünmüyor! Sayın Özel, cahillikte Nirvana’ya varmış. Özgür bey, bilmiyorsanız öğrenin! Genel Başkanı olduğunuz CHP tam 75 yıldır, halkın oyuyla birkez olsun tek başına iktidara gelmedi. Meşruiyet bunun neresinde! Millet size tek başınıza iktidar vermedi. Neden acaba? Bunu Hiç düşündünüz mü? Meşruiyet tartışması açmadan önce aynaya bir bakar mısınız! Millet size ne diyor? Sandık size ne diyor? Tarih size ne diyor?

"HİÇBİR SÖZÜN KARŞILIĞI VE ANLAMI YOKTUR"

Milletin oyuyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı varken hâlâ “meşruiyet” lafı etmek, düpedüz aptallık ve siyasi çaresizliktir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde halkın doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanı gerçeğini görmezden gelmek, milletin iradesini yok saymaktır. Zaten sizin milletin iradesiyle işiniz yoktur. Bu ülkede milletin kararına saygı duymayanların söylediği hiçbir sözün karşılığı ve anlamı yoktur.

"SAYIN ÖZEL BİLMİYORSANIZ, ÖĞRENİN!"

Türkiye’nin geleceği; dış güçlerin beklentilerine göre şekil almakla değil, gerektiğinde bedel ödeyerek dik durmakla savunulur. Cumhurbaşkanımız işte tam bu dik duruşu gösteriyor. Dış politikayı iç siyasete alet etmek ne devlet ciddiyetidir ne de diplomasidir! Sayın Özel Bilmiyorsanız, Öğrenin!

CHP, İNTİHARA KOŞUYOR!

Kendi partisindeki iç hesaplaşmaları, bitmeyen koltuk kavgalarını yönetemeyenlerin Türkiye’nin geleceği hakkında ahkam kesmesi kimseyi ikna etmez. Zaten saçmalıktır. Türkiye, politik hezeyanlarla değil, sandıkta ortaya konan milli iradeyle yoluna devam eder. Bu gerçekliği kabullenemeyenlerin sözleri sadece kendi siyasi tükenmişliklerini ele verir. CHP, intihara koşuyor"

https://x.com/HuseyinYayman/status/2010817039493943323