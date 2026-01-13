Genç kadın boğularak öldürülmüştü! Katil zanlıları kendilerini korumak istemiş

Dün Ankara'nın Mamak ilçesinde, 3 çocuk annesi 28 yaşındaki Esra Muratoğlu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı boğularak öldürülmüştü. Olayla ilgili polis tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüphelilerden anne Ç.Y. ile genç kadının sevgilisi olduğu iddia edilen O.K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Esra Muratoğlu cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınan anne Ç.Y. ile genç kadının sevgilisi olduğu iddia edilen O.K. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Ç.Y. ve O.K.'nin emniyette verdikleri ifade de ortaya çıktı. Şüpheliler verdikleri ifadelerinde, Esra Muratoğlu'nun uyuşturucu kullandığını, olay sabahı da krize girdiğini ve bıçakla üstlerine yürüdüğünü iddia etti.

Şüpheliler, olayın kendilerini korumak isterken yaşandığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.