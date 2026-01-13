Evleri yanarken gözyaşlarına hakim olamadı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir gecekonduda yangın çıktı. Evden dumanlar çıktığı gören komşular durumu yetkililere bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık büyük çabasının ardından kontrol altına alındı. Cezaevinde tutuklu bulunan bir şahsa ait olduğu öğrenilen gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın anında babaannesiyle birlikte kaldığı öğrenilen ve yangını haber alarak adrese gelen ev sahibinin kızı, evlerinin yanışını ve ekiplerin söndürme çalışmasını gözyaşları içinde izledi.