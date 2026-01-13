Menü Kapat
Fenerbahçe'de Belçikalı yıldız transferi: Orta sahada farklı senaryo!

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki sürpriz hedeflerinden biri de Youri Tielemans oldu. Fenerbahçe yönetimi, daha önce de Süper Lig devleriyle anılan Youri Tielemans'ı geniş transfer listesine ekledi.

Fenerbahçe'de Belçikalı yıldız transferi: Orta sahada farklı senaryo!
Fenerbahçe'de Youri Tielemans hesapları başladı. Halihazırdaki orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Belçikalı yıldız Youri Tielemans için nabız yoklamaya karar verdi.

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK SÜRPRİZ: YOURI TIELEMANS TRANSFERİ!

Fenerbahçe orta sahasında adeta kartlar yeniden dağıtılıyor! An itibarıyla Fenerbahçe yönetimi, N'Golo Kante gibi yıldızlara ek olarak Youri Tielemans için de transfer kritiğini gündemine aldı. Esasen ise Süper Lig devi, orta sahadaki birkaç vedayla birlikte genel seviyeyi epey yükseltmiş olacak.

Fenerbahçe'de Belçikalı yıldız transferi: Orta sahada farklı senaryo!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ YOURI TIELEMANS DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜYDÜ

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa son dönemde büyük bir çıkış yakalarken, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Youri Tielemans da bu süreçte başroldeki isimlerden olmuş ve takımın hangi anlarda tempo yükselteceğine karar vermişti.

Fenerbahçe'de Belçikalı yıldız transferi: Orta sahada farklı senaryo!

FENERBAHÇE'NİN YOURI TIELEMANS TRANSFERİNDE BONSERVİS SORUNU

Fenerbahçe'nin sürpriz girişimi Youri Tielemans'ın; Aston Villa ile 2028 yazına kadar kontratı bulunurken, İngiliz ekibinin de ancak yüklü bir bonservisle birlikte ayrılığı onaylayacağı düşünülüyor.

Fenerbahçe'de Belçikalı yıldız transferi: Orta sahada farklı senaryo!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNE EKLEDİĞİ YOURI TIELEMANS'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe orta sahasına sınıf atlatacak isimlerden biri olarak görülen 28 yaşındaki Youri Tielemans, Aston Villa ile bu sezon 19 maça çıkmış ve 1 gol ile 5 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ASTON VILLA YOURI TIELEMANS İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Premier Lig temsilcisi; Fenerbahçe'nin gündemindeki Belçikalı yıldızı, bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
