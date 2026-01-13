Fenerbahçe'de Belçikalı yıldız transferi: Orta sahada farklı senaryo!

Kategoriler
Fenerbahçe'de Youri Tielemans hesapları başladı. Halihazırdaki orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Belçikalı yıldız Youri Tielemans için nabız yoklamaya karar verdi.
Fenerbahçe orta sahasında adeta kartlar yeniden dağıtılıyor! An itibarıyla Fenerbahçe yönetimi, N'Golo Kante gibi yıldızlara ek olarak Youri Tielemans için de transfer kritiğini gündemine aldı. Esasen ise Süper Lig devi, orta sahadaki birkaç vedayla birlikte genel seviyeyi epey yükseltmiş olacak.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa son dönemde büyük bir çıkış yakalarken, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Youri Tielemans da bu süreçte başroldeki isimlerden olmuş ve takımın hangi anlarda tempo yükselteceğine karar vermişti.
Fenerbahçe'nin sürpriz girişimi Youri Tielemans'ın; Aston Villa ile 2028 yazına kadar kontratı bulunurken, İngiliz ekibinin de ancak yüklü bir bonservisle birlikte ayrılığı onaylayacağı düşünülüyor.
Fenerbahçe orta sahasına sınıf atlatacak isimlerden biri olarak görülen 28 yaşındaki Youri Tielemans, Aston Villa ile bu sezon 19 maça çıkmış ve 1 gol ile 5 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.