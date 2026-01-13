Trabzonspor'dan transfer bilgilendirmesi: Kritik toplantı duyuruldu!

Trabzonspor'da transfer görüşmelerine ek olarak bir de toplantı yapıldı. Trabzonspor yönetimi, sezonun geri kalanı için idari planlamalar gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcımız İbrahim Şahinkaya, Takım Menajerimiz Emrah Tok ile Teknik Direktörümüz Fatih Tekke; bugün İstanbul’da bir araya gelerek devam eden transfer çalışmaları ve sezon planlamasına yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, sezonun ikinci yarısı öncesi teknik ve idari planlamalar ele alınırken; takımın hedefleri doğrultusunda izlenecek strateji üzerine görüş alışverişinde bulunuldu."