 Burak Ayaydın

Trabzonspor'dan transfer bilgilendirmesi: Kritik toplantı duyuruldu!

Trabzonspor'da transfer süreçlerine dair bilgilendirme yapıldı. Bordo mavililer, sosyal medya aracılığıyla kritik toplantıyı duyurdu.

GİRİŞ:
Trabzonspor'da transfer görüşmelerine ek olarak bir de toplantı yapıldı. Trabzonspor yönetimi, sezonun geri kalanı için idari planlamalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor'dan transfer bilgilendirmesi: Kritik toplantı duyuruldu!

TRABZONSPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcımız İbrahim Şahinkaya, Takım Menajerimiz Emrah Tok ile Teknik Direktörümüz Fatih Tekke; bugün İstanbul’da bir araya gelerek devam eden transfer çalışmaları ve sezon planlamasına yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, sezonun ikinci yarısı öncesi teknik ve idari planlamalar ele alınırken; takımın hedefleri doğrultusunda izlenecek strateji üzerine görüş alışverişinde bulunuldu."

Trabzonspor'dan transfer bilgilendirmesi: Kritik toplantı duyuruldu!

#Spor
#Spor
