Manchester United yeni teknik direktörünü açıkladı!

Manchester United, Ruben Amorim'in takımdan gönderilmesinin ardından Michael Carrick hamlesini gerçekleştirdi. Esasen ise kırmızı beyazlılar, 44 yaşındaki İngiliz antrenör ile açık uçlu bir sözleşme yaptı.
https://x.com/ManUtd/status/2011155965006266610?s=20
Michael Carrick ile birkaç aylık anlaşan Manchester United, genç teknik adamın performansına göre sezon sonunda tüm süreci yeniden değerlendirecek.
Premier Lig devi, Sir Alex Ferguson sonrasında bir türlü istediği ritmi yakalayamamış ve eski başarılarından çok uzaklaşmıştı.