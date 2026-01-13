Emre Belözoğlu'na yıldız yağmuru: Kasımpaşa'da sürpriz imzalar!

Emre Belözoğlu ile yeniden yapılanmaya giden Kasımpaşa, yönetimsel hamlelerin ardından transfere de hız vermiş ve Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile anlaşmıştı. An itibarıyla ise mavi beyazlılar, Emre Belözoğlu'na iddialı bir kadro kurmak için kritik hamleleri devreye soktu.

EMRE BELÖZOĞLU KASIMPAŞA'SINDA YILDIZ TRANSFERLERİ

Emre Belözoğlu ile ligin ikinci yarısında daha iyi bir görüntü çizmek isteyen Kasımpaşa; İrfan Can Kahveci transferinin ardından adeta vites yükseltti ve Rodrigo Becao ile Cenk Tosun hamlelerinin sonrasında şimdi de Kerem Demirbay ile temas kurdu! Esasen ise Kasımpaşa'nın, bu yıldız isimlerle birkaç gün içinde imza atması bekleniyor.

EMRE BELÖZOĞLU KASIMPAŞA KARİYERİNE SIKINTILI BAŞLAMIŞTI

Kasımpaşa ile şu ana kadar 3 maça çıkan Emre Belözoğlu, hiç galibiyet alamamıştı.