Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Emre Belözoğlu'na yıldız yağmuru: Kasımpaşa'da sürpriz imzalar!

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa'da transfer sezonu hızlı başladı. İlk olarak Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katan İstanbul ekibi, şimdi de Emre Belözoğlu'nun raporuyla birlikte birkaç yıldızla aynı anda temaslarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Emre Belözoğlu'na yıldız yağmuru: Kasımpaşa'da sürpriz imzalar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 19:56

Emre Belözoğlu ile yeniden yapılanmaya giden Kasımpaşa, yönetimsel hamlelerin ardından transfere de hız vermiş ve Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile anlaşmıştı. An itibarıyla ise mavi beyazlılar, Emre Belözoğlu'na iddialı bir kadro kurmak için kritik hamleleri devreye soktu.

Emre Belözoğlu'na yıldız yağmuru: Kasımpaşa'da sürpriz imzalar!

EMRE BELÖZOĞLU KASIMPAŞA'SINDA YILDIZ TRANSFERLERİ

Emre Belözoğlu ile ligin ikinci yarısında daha iyi bir görüntü çizmek isteyen Kasımpaşa; İrfan Can Kahveci transferinin ardından adeta vites yükseltti ve Rodrigo Becao ile Cenk Tosun hamlelerinin sonrasında şimdi de Kerem Demirbay ile temas kurdu! Esasen ise Kasımpaşa'nın, bu yıldız isimlerle birkaç gün içinde imza atması bekleniyor.

Emre Belözoğlu'na yıldız yağmuru: Kasımpaşa'da sürpriz imzalar!

EMRE BELÖZOĞLU KASIMPAŞA KARİYERİNE SIKINTILI BAŞLAMIŞTI

Kasımpaşa ile şu ana kadar 3 maça çıkan Emre Belözoğlu, hiç galibiyet alamamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇELİ YILDIZLAR NEDEN KASIMPAŞA'YI TERCİH EDİYOR?
Sarı lacivertlilerde forma şansı bulamayan futbolcular, İstanbul'un başka bir ekibinde oynayarak hem aile düzenini korumayı hem de Emre Belözoğlu ile yeniden form tutmayı hedefliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Belçikalı yıldız transferi: Orta sahada farklı senaryo!
Burak Yılmaz hakeme tepki gösterdi ve oyundan atıldı: Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda kırmızı kartlar!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.