Yaşam
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuç ekranı Kariyer Kapısı! 3 bin personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir, nereden?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı. Bakanlık tarafından 3 bin personel alımı için geçtiğimiz günlerde başvuru işlemleri gerçekleştirilmişti. Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilen başvurular kapsamında 3 bin sözleşmeli personel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecekti. Personeller piskolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, hemşire, mühendis, koruma/güvenlik görevlisi kadrolarında alınacak. KPSS puan sıralamasının esas alındığı ve mülakatsız yapılacak olan alımların başvuru sonuçları bugün açıklandı. başvuruların açıklanmasının ardından adaylar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları nereden öğrenilir, nasıl sorgulanır sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuç ekranı Kariyer Kapısı! 3 bin personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir, nereden?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
10:09
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
10:10

3 bin sonuç ekranı başvuru yapan adaylar tarafından merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15-26 Aralık 2025 tarihlerinde 3 bin personel alımı başvuruları üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından adayların değerlendirme süreci tamamlandı. Değerlendirme sürecinin sona ermesiyle birlikte ise sonuçlar açıklanacak ve mülakatsız bir şekilde gerçekleştirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı atamalarında ise sadece puan sıralaması esas alınacak. Adayların değerlendirme sürecinde KPSS puanları, başvuru için gerekli olan şartlara uygunluklar dikkate alınıyor. Başvuru yapan adaylar tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuç ekranı Kariyer Kapısı! 3 bin personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir, nereden?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 3 bin personel alımı başvuru sonuçları bugün açıklandı. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilen atamaya ilişkin belgeler ile ilgili duyurunun ise daha sonra yayınlanacağı belirtildi. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 15.12.2025 tarihinde yayınlanan 3.000 Sözleşmeli Personel Alım İlanına 15.12.2025-26.12.2025 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuruları incelenerek sonuçlar Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım platformuna (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) yüklenmiştir.

Bakanlığımızca gerçekleştirilen 3.000 sözleşmeli personel alımı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilen atamaya ilişkin belgeler ile ilgili duyuru daha sonra yayımlanacaktır."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuç ekranı Kariyer Kapısı! 3 bin personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir, nereden?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuru sonuçları, Kariyer Kapısı üzerinden yınlandı. Adaylar duyuru Kariyer Kapısı'nın resmi internet sitesi üzerinden başvurularının kabul edilip, edilmediğini öğrenebilecekler. Personel alımında sözleşmeli personel sayısı kadar asil aday belirlenecek. Başvurular sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atamaları 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca atama işlemi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucuna göre yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuç ekranı Kariyer Kapısı! 3 bin personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir, nereden?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvurularında en çok 1.449 ile destek personeli (Çocuk Bakıcısı) kadrolarında alım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı kadro ve branş dağılımının tamamı ise şöyle:

Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı) 1.449

Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı) 580

Destek Personeli (Engelli Bakıcısı) 194

Sosyal Çalışmacı 169

Psikolog 130

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 112

Destek Personeli (Temizlik) 98

Hemşire 63

Çocuk Gelişimcisi 53

Diğer: 152

#kpss
#personel alımı
#atamalar
#kariyer kapısı
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Destek Personeli
#Sosyal Çalışmacı
#Yaşam
