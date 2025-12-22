Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Emekli maaş zammı 2026: Ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak? Gözler Ocak emekli ve memur zammında

Emekli maaş zam oranı 2026 yılında ne kadar olacak merakla beklenirken vatandaşlar ocak ayı enflasyon rakamının açıklanmasını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı aylık enflasyon rakamı, bu sene uygulanacak olan zam miktarını belirleyecek. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emekli maaş zammı ne kadar olacak araştırılırken 2026 zam oranları bekleniyor. Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu oranla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07'ye yükseldi.

Emekli maaş zammı 2026: Ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak? Gözler Ocak emekli ve memur zammında
Haber Merkezi
22.12.2025
14:14
22.12.2025
14:14

Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 olan aylık artışlarla beraber 5 aylık kümülatif oranı yüzde 11,21 oldu. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği emekli maaş zammı için süre. devam ediyor. Açıklanacak olan enflasyonla beraber 2026 emekli zammının ne kadar olacağı belli olacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 NE KADAR OLACAK?

2026 emekli maaş zammında bekleyiş sürerken Temmuz-kasım enflasyon verilerine göre de en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil 27 bin 693 TL'ye çıkıyor. 5 aylık enflasyon oranı sonucunda görevdeki memurlarda genel müdürün maaşı 115 bin 140 liraya, memurun (15/1) maaşı 49 bin 371 bin liraya, polis memurunun (8/1) maaşı da 68 bin 179 bin liraya çıkıyor. Net ise 5 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon rakamı ile beraber netleşecek.

Emekli maaş zammı 2026: Ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak? Gözler Ocak emekli ve memur zammında

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI KAÇ TL OLACAK 2026?

4A, 4B, 4C hesaplamaları yapılırken gözler ocak ayında açıklanacak olan enflasyon rakamında. Emekli maaş zammı 2026 Ocak hesaplaması, 2025 yılının sona ermesine kısa süre kala milyonların gündemine yerleşti. 4A, 4B, 4C maaş zammında net oran aralık ayı enflasyon rakamının ocak ayında duyurulması ile beraber netleşecek. TÜİK Aralık enflasyon verileri de 5 Ocak 2025 Pazartesi açıklanacak. Buna göre 5 Ocak günü zam oranları kesinleşecek.

Emekli maaş zammı 2026: Ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak? Gözler Ocak emekli ve memur zammında

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK SON DAKİKA?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri direkt olarak 6 aylık orana göre zam alırken memur emeklileri için oran toplu sözleşme farkı ile değişiyor. Şu an güncel olarak 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının 18 bin 773 liraya yükselmesi bekleniyor. Kasım enflasyon rakamı ile beraber 5 aylık enflasyon oranı %11,21'e çıktı. Bu da emeklilerin %11,21'lik oranda zam alacağını gösteriyor.

Emekli maaş zammı 2026: Ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak? Gözler Ocak emekli ve memur zammında

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAM ORANLARI

MEVCUT EMEKLİ MAAŞI – ENF. FARKI – 1.1.2026 EMEKLİ AYLIĞI – FARK

16.881 TL – %12,3 – 18.957 TL – 2.076 TL
18.000 TL – %12,3 – 20.214 TL – 2.214 TL
20.000 TL – %12,3 – 22.460 TL – 2.460 TL
22.000 TL – %12,3 – 24.706 TL – 2.706 TL
25.000 TL – %12,3 – 28.075 TL – 3.075 TL
30.000 TL – %12,3 – 33.690 TL – 3.690 TL
35.000 TL – %12,3 – 39.305 TL – 4.305 TL
40.000 TL – %12,3 – 44.920 TL – 4.920 TL
50.000 TL – %12,3 – 56.150 TL – 6.150 TL
60.000 TL – %12,3 – 67.380 TL – 7.380 TL
75.000 TL – %12,3 – 84.225 TL – 9.225 TL
90.000 TL – %12,3 – 101.070 TL – 11.070 TL

