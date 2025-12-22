Emekli maaş zammı 2026: Ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak? Gözler Ocak emekli ve memur zammında

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 olan aylık artışlarla beraber 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 oldu. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği emekli maaş zammı 2026 için süre. devam ediyor. Açıklanacak olan enflasyonla beraber 2026 emekli zammının ne kadar olacağı belli olacak.
2026 emekli maaş zammında bekleyiş sürerken Temmuz-kasım enflasyon verilerine göre de en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil 27 bin 693 TL'ye çıkıyor. 5 aylık enflasyon oranı sonucunda görevdeki memurlarda genel müdürün maaşı 115 bin 140 liraya, memurun (15/1) maaşı 49 bin 371 bin liraya, polis memurunun (8/1) maaşı da 68 bin 179 bin liraya çıkıyor. Net zam oranı ise 5 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon rakamı ile beraber netleşecek.
4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplamaları yapılırken gözler ocak ayında açıklanacak olan enflasyon rakamında. Emekli maaş zammı 2026 Ocak hesaplaması, 2025 yılının sona ermesine kısa süre kala milyonların gündemine yerleşti. SGK 4A, 4B, 4C maaş zammında net oran aralık ayı enflasyon rakamının ocak ayında duyurulması ile beraber netleşecek. TÜİK Aralık enflasyon verileri de 5 Ocak 2025 Pazartesi açıklanacak. Buna göre 5 Ocak günü zam oranları kesinleşecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri direkt olarak 6 aylık orana göre zam alırken memur emeklileri için oran toplu sözleşme farkı ile değişiyor. Şu an güncel olarak 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının 18 bin 773 liraya yükselmesi bekleniyor. Kasım enflasyon rakamı ile beraber 5 aylık enflasyon oranı %11,21'e çıktı. Bu da emeklilerin %11,21'lik oranda zam alacağını gösteriyor.
MEVCUT EMEKLİ MAAŞI – ENF. FARKI – 1.1.2026 EMEKLİ AYLIĞI – FARK
16.881 TL – %12,3 – 18.957 TL – 2.076 TL
18.000 TL – %12,3 – 20.214 TL – 2.214 TL
20.000 TL – %12,3 – 22.460 TL – 2.460 TL
22.000 TL – %12,3 – 24.706 TL – 2.706 TL
25.000 TL – %12,3 – 28.075 TL – 3.075 TL
30.000 TL – %12,3 – 33.690 TL – 3.690 TL
35.000 TL – %12,3 – 39.305 TL – 4.305 TL
40.000 TL – %12,3 – 44.920 TL – 4.920 TL
50.000 TL – %12,3 – 56.150 TL – 6.150 TL
60.000 TL – %12,3 – 67.380 TL – 7.380 TL
75.000 TL – %12,3 – 84.225 TL – 9.225 TL
90.000 TL – %12,3 – 101.070 TL – 11.070 TL