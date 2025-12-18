50 bin kişilik "robot ordu" için tarih verildi

ABD merkezli robotik girişimi Foundation, hem endüstriyel işlerde hem de savaş sahalarında görev alabilmesi için tasarladığı insansı robotların üretimine hız verdi. Interesting Engineering'in haberine göre şirket, 2027 yılının sonuna kadar toplamda 50 bin adet insansı robot üretmeyi hedeflediğini duyurdu.

HEM İŞÇİ HEM ASKER: PHANTOM MK-1

Firmanın geliştirdiği "Phantom MK-1" adlı insansı robot, şirketi hem savunma hem de ticari uygulamaları açıkça hedefleyen nadir robotik firmalarından biri konumuna taşıyor. Yaklaşık 1.75 cm boyunda ve 80 kilogram ağırlığında olan Phantom MK-1, doğrudan çatışma bölgeleriyle bağlantılı görevler için özel olarak tasarlandı.

Robotun yetenekleri arasında keşif yapma, bomba imhası ve yüksek riskli kara operasyonlarında yer alma gibi kritik fonksiyonlar bulunuyor.

Daha önceki raporlarda 2026 yılı için 10 bin ünite hedeflenirken, mevcut planlar çok daha agresif bir tablo çiziyor.

Foundation CEO'su Sankaet Pathak, mevcut yıl içinde 40 robotu sahaya sürmeyi, 2026'da 10 bin adede ulaşmayı ve 2027 sonunda ise 50 bin insansı robotu kullanıma sunmayı amaçlıyor. CEO, planın son derece iddialı olduğunu kabul etse de başarılma ihtimalinin "sıfır olmadığını" belirtiyor.

SATILMAYACAK, KİRALANACAK

Foundation, geliştirdiği robotları doğrudan satmak yerine kiralama modelini benimsiyor.

Her bir insansı robotun yıllık kiralama bedeli yaklaşık 100 bin dolar seviyesinde belirlendi. Kesintisiz çalışma yeteneği sayesinde tek bir robotun birden fazla insan vardiyasını ikame edebileceği, böylece bakım ve çalışma süreleri hesaba katıldığında ciddi maliyet avantajı sağlayacağı öngörülüyor.