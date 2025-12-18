Demet Akalın'a İran'dan saç hediyesi: Bunun kilosu kaç para biliyor musun sen?

Demet Akalın ve Sefo, 'Yerinde Dur' şarkısının başarısı nedeniyle ödül aldı. Platin plak ödülünü alan ikili, ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Uzun saçlarıyla dikkat çeken Demet Akalın, "İran'dan geldi" derken fiyatının ise çok pahalı olduğunu belirtti.

DEMET AKALIN İRAN'DAN GELEN SAÇLARIYLA POZ VERDİ: KAÇ PARA BİLİYOR MUSUN?

Yeni uzun saçlarıyla da dikkat çeken Demet Akalın, saçları hakkında, "Bu saç İran'dan geldi, hemen taktım. Bunun kilosu kaç para biliyor musun sen? Bir arkadaşım hediye getirmiş. Çok beğendim" dedi.

Şarkının gördüğü ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Demet Akalın; "Sefo genç olduğu için beklentisi daha az. O çok başarılı bir müzisyen ama. 'Üniversitelerin hepsine gidelim' dedim, 'Bütün ödül törenlerine gidelim dedim' ona da. Çok büyük bir hit ve çok büyük bir şarkı yakaladık çünkü. Garson çocuk geldi, Paris’teydik. Acayip gururlandım, 'Bu sen misin?' diye sordu. Ben de Sefo'yu aradım, hemen söyledim.” ifadelerini kullandı.

Sefo ise "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, yine bir şarkı yapacağız ama bu şarkıyı geçebileceğimizi düşünmüyorum. Yine yaparız ama nasıl olur, ne kadar beğenilir onu bilmiyorum. Ama belki daha da güzeli olur" dedi.