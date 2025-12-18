Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Demet Akalın'a İran'dan saç hediyesi: Bunun kilosu kaç para biliyor musun sen?

Son dönemde Edis'in aldığı ödülü eleştiren Demet Akalın düet yaptığı Sefo ile ödül törenine katıldı. Yeni uzun saçlarıyla dikkat çeken Demet Akalın; "Bu saç İran'dan geldi, hemen taktım. Bunun kilosu kaç para biliyor musun sen? Bir arkadaşım hediye getirmiş. Çok beğendim" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Demet Akalın'a İran'dan saç hediyesi: Bunun kilosu kaç para biliyor musun sen?
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 16:14

ve , 'Yerinde Dur' şarkısının başarısı nedeniyle ödül aldı. Platin plak ödülünü alan ikili, ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Uzun saçlarıyla dikkat çeken Demet Akalın, "İran'dan geldi" derken fiyatının ise çok pahalı olduğunu belirtti.

DEMET AKALIN İRAN'DAN GELEN SAÇLARIYLA POZ VERDİ: KAÇ PARA BİLİYOR MUSUN?

Yeni uzun saçlarıyla da dikkat çeken Demet Akalın, saçları hakkında, "Bu saç İran'dan geldi, hemen taktım. Bunun kilosu kaç para biliyor musun sen? Bir arkadaşım hediye getirmiş. Çok beğendim" dedi.

Demet Akalın'a İran'dan saç hediyesi: Bunun kilosu kaç para biliyor musun sen?

Şarkının gördüğü ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Demet Akalın; "Sefo genç olduğu için beklentisi daha az. O çok başarılı bir müzisyen ama. 'Üniversitelerin hepsine gidelim' dedim, 'Bütün ödül törenlerine gidelim dedim' ona da. Çok büyük bir hit ve çok büyük bir yakaladık çünkü. Garson çocuk geldi, Paris’teydik. Acayip gururlandım, 'Bu sen misin?' diye sordu. Ben de Sefo'yu aradım, hemen söyledim.” ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'a İran'dan saç hediyesi: Bunun kilosu kaç para biliyor musun sen?

Sefo ise "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, yine bir şarkı yapacağız ama bu şarkıyı geçebileceğimizi düşünmüyorum. Yine yaparız ama nasıl olur, ne kadar beğenilir onu bilmiyorum. Ama belki daha da güzeli olur" dedi.

Demet Akalın'a İran'dan saç hediyesi: Bunun kilosu kaç para biliyor musun sen?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev hapsindeki Sultan Nur Ulu'nun kaldığı sitenin güvenliği konuştu: Ziyaretine gelen sadece bir kişi var!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Komedyen Yavuz Kırma hakkında peygamberlere yönelik sözleri nedeniyle hapis talebi
ETİKETLER
#şarkı
#demet akalın
#sefo
#Yerinde Dur
#Platin Plak
#Müziğinleştirim
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.