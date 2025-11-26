Almanya’da aile katliamı! Ev ev gezip tüm aileyi kurşuna dizdi

Almanya’da yaşanan aile içi kavga, trajik bir katliamla sonuçlandı. Tübingen Savcılığı ile Reutlingen Emniyet Müdürlüğü’nün ortak açıklamasına göre, Baden Württemberg eyaletindeki Tübingen şehrine bağlı Reutlingen bölgesinde bir kişi, dört aile ferdini silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

Yetkililerin açıklamasına göre 63 yaşındaki saldırgan, önce ilçenin başka bir noktasında yaşayan 60 yaşındaki kız kardeşini silahla vurdu. Ardından aile işletmesine giderek 27 ve 29 yaşındaki iki oğlunu öldürdü. Son olarak evine dönen adamın, 57 yaşındaki eşini de katlettikten sonra intihar ettiği ifade edildi.

Olayda kullanılan silahın da adam ile eşin cansız bedenlerinin yanında bulunduğu aktarıldı.

Polis, katliamın 60 yaşındaki kız kardeşin bakıcısının eve geldikten sonra cesedi fark edip güvenlik güçlerine haber vermesiyle ortaya çıktığını açıkladı. Başlatılan soruşturmada aile fertlerinin aynı silahla vurularak öldürülmüş olduğu ortaya çıktı.

63 YAŞINDAKİ ADAM KATLİAMLARIN BAŞI OLARAK KABUL EDİLDİ

Tübingen Savcılığı olayın "aile içi cinayet ve ardından gelen intihar" kapsamında soruşturulduğunu, mevcut deliller ışığında 63 yaşındaki Alman babanın aile katliamının baş şüphelisi olarak kabul edildiğini belirtti.

Aile katliamına ilişkin başka şüpheli bulunmadığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.