TGRT Haber
Canlı Yayın
17°
Dünya
 Berkay Alptekin

Almanya’da aile katliamı! Ev ev gezip tüm aileyi kurşuna dizdi

Almanya'nın Tubingen şehrinde yer alan Reutlingen ilçesinde 63 yaşındaki bir adam, tüm ailesini kurşun yağmuruna tuttu. Ev ve işletmelerdeki aile üyelerinin yanlarına giderek onları öldürdükten sonra intihar etti.

Almanya’da aile katliamı! Ev ev gezip tüm aileyi kurşuna dizdi
IHA
26.11.2025
26.11.2025
’da yaşanan aile içi kavga, trajik bir katliamla sonuçlandı. Tübingen Savcılığı ile Reutlingen Emniyet Müdürlüğü’nün ortak açıklamasına göre, Baden Württemberg eyaletindeki Tübingen şehrine bağlı Reutlingen bölgesinde bir kişi, dört aile ferdini silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

Yetkililerin açıklamasına göre 63 yaşındaki saldırgan, önce ilçenin başka bir noktasında yaşayan 60 yaşındaki kız kardeşini silahla vurdu. Ardından aile işletmesine giderek 27 ve 29 yaşındaki iki oğlunu öldürdü. Son olarak evine dönen adamın, 57 yaşındaki eşini de katlettikten sonra ettiği ifade edildi.

Olayda kullanılan silahın da adam ile eşin cansız bedenlerinin yanında bulunduğu aktarıldı.

Polis, katliamın 60 yaşındaki kız kardeşin bakıcısının eve geldikten sonra cesedi fark edip güvenlik güçlerine haber vermesiyle ortaya çıktığını açıkladı. Başlatılan soruşturmada aile fertlerinin aynı silahla vurularak öldürülmüş olduğu ortaya çıktı.

63 YAŞINDAKİ ADAM KATLİAMLARIN BAŞI OLARAK KABUL EDİLDİ

Tübingen Savcılığı olayın "aile içi cinayet ve ardından gelen intihar" kapsamında soruşturulduğunu, mevcut deliller ışığında 63 yaşındaki Alman babanın aile katliamının baş şüphelisi olarak kabul edildiğini belirtti.

Aile katliamına ilişkin başka şüpheli bulunmadığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

#Almanya
#silahlı saldırı
#katliam
#intihar
#aile içi şiddet
#Dünya
