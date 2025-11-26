TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ başvuru sonuç tarihi

Milyonlarca kişinin başvuru yaptığı TOKİ sosyal konut projesinde süreç devam ederken gözler kuranın çekileceği tarihte.

TOKİ KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ 500 bin konut için inşa ve ihale süreci 2025 yılında Kasım ayı itibarıyla başlarken hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi tarihi de duyuruldu. Kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 aralığında olacak.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca vatandaşın başvuru yaptığı kampanyada 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında kura çekilecek. Kura sonucuna göre hak sahipleri belli olacak.

TOKİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

ÖDEME PLANI

Anadolu İlleri

1+1 – 55 m²

6.750 TL taksitle

(180.000 TL peşinat)

2+1 – 65 m²

8.250 TL taksitle

(220.000 TL peşinat)

2+1 – 80 m²

9.938 TL taksitle

(265.000 TL peşinat)

ÖDEME PLANI

İstanbul

1+1 – 55 m²

7.313 TL taksitle

(195.000 TL peşinat)

2+1 – 65 m²

9.188 TL taksitle

(245.000 TL peşinat)

2+1 – 80 m²

11.063 TL taksitle

(295.000 TL peşinat)