17°
ALES 3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınavı kaç yıl geçerli?

ÖSYM tarafından geçtiğimiz hafta ALES 3 sınavı gerçekleştirildi. Sınavın gerçekleştirilmesinin ardından adayların heyecanlı bekleyişi ise başladı. Sınava giren adaylar tarafından ALES 3 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

Akadmeik kariyer yapmak isteyen adayların katılım sağladığı 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 3 (ALES 3), 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

Sınavın gerçekleştirilmesinin ardından adaylar ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından açıklanan bilgilere göre ALES 3 sınavının sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunan Aday İşemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ALES 3 sonuçlarına erişim sağlayabilecekler.

Sonuç bilgilerinin Türkçe ve İngilizce olarak açıklanacağı duyuruldu. Sonuç ekranında adaylar bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayılarını, puanlarını ve başarı sıralamalarını görebilecekler.

ALES 3 SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES 3 sınavı 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyor. Adayların aldıkları puanlar sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.

