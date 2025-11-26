Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

BMW Z4 emekli oldu! Veda sürümü servet değerinde

Alman otomobil devi BMW, Z4 üretimini sonlandırırken sınırlı sayıda üretilecek yeni "Final Edition" versiyonunu tanıttı. İşte BMW Z4 Final Edition özellikleri ve fiyatı!

BMW, yıllardır yolların tozunu attıran üstü açık modeli Z4 için yolun sonuna geldi. Roadster modelinin üretimi sonlanırken şirket, hayranlarına veda niteliğinde sınırlı sayıda üretilecek "Final Edition" versiyonunu hazırladı.

Motor1'in haberine göre, Z4 M40i temelleri üzerine inşa edilen özel seri, sunduğu özelliklerin yanı sıra yüksek fiyat etiketiyle de dikkat çekiyor.

BMW Z4 FİNAL EDİTİON İÇİN TEK KONFİGÜRASYON OLACAK

, Z4 Final Edition modelini tek bir konfigürasyonda sunuyor. Müşterilerin yapması gereken yegane seçim ise vites tarafında gerçekleşecek.

BMW Z4 emekli oldu! Veda sürümü servet değerinde

Kullanıcılar, sekiz ileri Steptronic veya altı ileri manuel şanzıman arasında bir tercihte bulunabilecek. Manuel vitesli versiyonu tercih edenler, arka amortisörler, direksiyon, çekiş kontrolü ve M Sport diferansiyel için özel yazılım haritalarını içeren "Edition Handschalter Paketi"ne de sahip olacak.

KAPUTUN ALTI TANIDIK

Aracın motor bölümünde ise herhangi bir güç artışı göze çarpmıyor. Mevcut M40i modelinde kullanılan 3.0 litrelik sıralı altı silindirli turbo motor, 382 beygir güç üretmeye devam ediyor. Güç aktarımı ise önde 19 inç, arkada 20 inç boyutundaki Çift Kollu Bicolor 800M jantlarla yola iletiliyor.

BMW Z4 emekli oldu! Veda sürümü servet değerinde

TASARIMDA "SİYAH" HAKİMİYETİ

Üretilecek her Final Edition modeli, BMW Individual Frozen Black metalik boya ile kaplanmış olarak banttan inecek.

Standart olarak sunulan Shadowline Paketi ile ayna kapakları, böbrek ızgarası, alt hava girişleri ve egzoz çıkışlarında parlak siyah detaylar yer alıyor. Moonlight Black tavan ve kırmızı fren kaliperleri de aracın agresif duruşunu tamamlayan unsurlar arasında.

BMW Z4 emekli oldu! Veda sürümü servet değerinde

İç mekanda ise siyah Vernasca deri ve Alcantara döşemeler, kırmızı kontrast dikişlerle hareketlendirilmiş. Kapı eşiklerinde yer alan özel plakalar ise sürücüye, standart bir Z4 kullanmadığını her binişte hatırlatmayı amaçlıyor.

Ayrıca Harman Kardon ses sistemi, ortam aydınlatması ve head-up display gibi donanımlar da standart paket içeriğinde mevcut.

BMW Z4 emekli oldu! Veda sürümü servet değerinde

FİYAT FARKI DİKKAT ÇEKİCİ

BMW, Final Edition serisini önümüzdeki yılın şubat ve nisan ayları arasında "çok küçük adetlerde" üreteceğini açıkladı.

BMW Z4 emekli oldu! Veda sürümü servet değerinde

Şanzıman tercihi ne olursa olsun, özel versiyon 78 bin 675 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Standart 2026 Z4 M40i modeli ise 69 bin 575 dolardan başlıyordu.

