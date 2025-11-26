Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Volkswagen’den tarihi elektrikli araç kararı

Kasım 26, 2025 10:31
1
Volkswagen

Volkswagen, elektrikli araçlarını Almanya dışında ilk kez tamamen Çin’de tasarlayıp üretebileceğini duyurdu. Şirket, bu adımla geliştirme süresini kısaltıp maliyetleri yarı yarıya azaltmayı hedefliyor.

2

Volkswagen, tarihinde bir ilki gerçekleştiriyor. Şirket, elektrikli araçlarını artık Çin’de bağımsız bir şekilde geliştirebilecek noktaya geldiğini açıkladı. Bu kararın arkasında hem hız hem de maliyet baskısı var. Almanya dışındaki bu dev adımın, geliştirme sürecini %30 kısaltacağı, yerel tedarikçilerle çalışmanın ise maliyetleri %50’ye kadar aşağı çekebileceği belirtiliyor.

3

Hefei kentinde açılan yeni test atölyesi, markanın “Çin’de Çin için” stratejisinin en somut karşılığı. Volkswagen artık Çin pazarındaki hızlı dönüşümlere, yani akıllı araç teknolojilerine, bağlantılı sistemlere ve otonom sürüş trendine çok daha yakın duracak.

4

“DAHA HIZLI, DAHA VERİMLİ” STRATEJİSİ

Açılışta konuşan CEO Oliver Blume, bu hamlenin şirketi hem hızlandıracağını hem de daha verimli hale getireceğini söyledi. Gerçekten de Çin’in otomotivde hızla büyüyen inovasyon ekosistemi, Volkswagen’e adeta büyük bir Ar-Ge laboratuvarı sunuyor.

5

HEFEİ'DE DEV BİR AR-GE ÜSSÜ KURULDU

Yeni merkez, şirketin elektrikli ve akıllı araçlara yönelik en kapsamlı Ar-Ge yapılanması olarak öne çıkıyor. Burada:

  • 100’den fazla laboratuvar bulunuyor.
  • Donanım-yazılım testleri yapılıyor.
  • Batarya ve güç aktarma organları için kapsamlı doğrulama süreçleri yürütülüyor.
  • Mühendisler yılda 500’e kadar batarya sistemini farklı koşullarda test edebiliyor.
  • Elektrik motoru, termal yönetim, elektronik ve hücre bileşenleri inceleniyor.

6

Volkswagen’in üzerinde çalıştığı ilk yazılım tanımlı platform olan China Electric Architecture (CEA) ise merkezin kalbi niteliğinde. Bu platformu kullanan araçların 18 ay içinde yollara çıkması hedefleniyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, markanın Çin gibi hızlı bir pazarda rekabet edebilmesi için bu tempoya ihtiyacı var.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.