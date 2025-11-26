Volkswagen’den tarihi elektrikli araç kararı

Volkswagen, tarihinde bir ilki gerçekleştiriyor. Şirket, elektrikli araçlarını artık Çin’de bağımsız bir şekilde geliştirebilecek noktaya geldiğini açıkladı. Bu kararın arkasında hem hız hem de maliyet baskısı var. Almanya dışındaki bu dev adımın, geliştirme sürecini %30 kısaltacağı, yerel tedarikçilerle çalışmanın ise maliyetleri %50’ye kadar aşağı çekebileceği belirtiliyor.