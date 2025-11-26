Volkswagen’den tarihi elektrikli araç kararı

Kategoriler
Volkswagen, elektrikli araçlarını Almanya dışında ilk kez tamamen Çin’de tasarlayıp üretebileceğini duyurdu. Şirket, bu adımla geliştirme süresini kısaltıp maliyetleri yarı yarıya azaltmayı hedefliyor.
Volkswagen, tarihinde bir ilki gerçekleştiriyor. Şirket, elektrikli araçlarını artık Çin’de bağımsız bir şekilde geliştirebilecek noktaya geldiğini açıkladı. Bu kararın arkasında hem hız hem de maliyet baskısı var. Almanya dışındaki bu dev adımın, geliştirme sürecini %30 kısaltacağı, yerel tedarikçilerle çalışmanın ise maliyetleri %50’ye kadar aşağı çekebileceği belirtiliyor.
Hefei kentinde açılan yeni test atölyesi, markanın “Çin’de Çin için” stratejisinin en somut karşılığı. Volkswagen artık Çin pazarındaki hızlı dönüşümlere, yani akıllı araç teknolojilerine, bağlantılı sistemlere ve otonom sürüş trendine çok daha yakın duracak.
Açılışta konuşan CEO Oliver Blume, bu hamlenin şirketi hem hızlandıracağını hem de daha verimli hale getireceğini söyledi. Gerçekten de Çin’in otomotivde hızla büyüyen inovasyon ekosistemi, Volkswagen’e adeta büyük bir Ar-Ge laboratuvarı sunuyor.
Yeni merkez, şirketin elektrikli ve akıllı araçlara yönelik en kapsamlı Ar-Ge yapılanması olarak öne çıkıyor. Burada:
Volkswagen’in üzerinde çalıştığı ilk yazılım tanımlı platform olan China Electric Architecture (CEA) ise merkezin kalbi niteliğinde. Bu platformu kullanan araçların 18 ay içinde yollara çıkması hedefleniyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, markanın Çin gibi hızlı bir pazarda rekabet edebilmesi için bu tempoya ihtiyacı var.