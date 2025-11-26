POCO F8 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar? Türkiye’de satışa sunuldu

POCO F8 Ultra’nın merkezinde, gelişmiş CPU, NPU ve grafik gücü sağlayan Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci yer alıyor.

Bu güçlü yonga seti, 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.1 depolama kapasitesi ile destekleniyor.

Cihazda 1/1,31 inç sensör boyutuna sahip OIS destekli 50 megapiksel Light Fusion 950 ana kamera, 5x optik yakınlaştırmalı 50 megapiksel periskop telefoto lens ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Selfie’ler için ise 32 megapiksel ön kamera görev alıyor.

En dikkat çekici yeniliklerden biri ise, alt ve üst hoparlörlere ek olarak arka taraftaki büyük bağımsız bas ünitesiyle desteklenen Bose imzalı 2.1 stereo ses altyapısı.

POCO F8 ULTRA TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

POCO F8 Ultra 12 GB RAM + 256 GB depolama 60 bin TL,

POCO F8 Pro 12 GB RAM + 256 GB depolama 43 bin TL,

POCO Pad M1 8 GB RAM + 256 GB depolama 12.999 TL,

POCO Pad X1 12 GB RAM + 512 GB depolama 15.499 TL satış fiyatı açıklanmış durumda.