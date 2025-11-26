Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmaya dair açıklama

Et ve Süt Kurumu (ESK), son günlerde et piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmalarına ilişkin açıklama yaparak spekülatif hareketlerin önüne geçmek için tüm tedbirleri aldığını duyurdu.

ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmaya dair açıklama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 16:14

Et ve Süt Kurumu (ESK), piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle tedbirlerin alındığını açıkladı.

ESK, son günlerde et piyasasında gözlenen fiyat dalgalanmaları hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. ESK tarafından yapılan açıklamada, meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle sürecin yakından izlendiğini, gerekli tüm tedbirlerin ise alındığını duyurdu.

ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmaya dair açıklama

ESK’nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Son günlerde et piyasasında gözlenen fiyat dalgalanmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Kurumumuz, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle süreci yakından izlemekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bu çerçevede, Et ve Süt Kurumumuz tarafından; yıl sonu, Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayı boyunca olan dönemi kapsayacak şekilde tüm tedarik planlamaları tamamlanmış, arz güvenliğinin sağlanması için gerekli operasyonel hazırlıklar yapılmıştır.

ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmaya dair açıklama

Söz konusu tedbirler kapsamında elde edilen karkas etler; ESK marketlerine, PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatif marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılmaya devam edecektir. Üreticilerimizden tüketicilerimize kadar tüm paydaşlarımızın bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamaması, et piyasasındaki istikrarlı yapının korunması için regülasyon faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir."

