Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz'dan yeni hamle

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 2012'de Melis Ülken ile nikâh masasına oturdu. Çift 13 yıllık evliliklerini ocak ayında sessiz sedasız bitirdi. Gökhan Özoğuz'ın adı daha sonra ise oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile anıldı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH İLE GÖKHAN ÖZOĞUZ'DAN ŞAŞIRTAN HAMLE

Ayrılığın ardından Gökhan Özoğuz'un oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile yakınlaştığı ileri sürüldü. İki ünlü isim bu söylentileri yalanlasa da hem Londra'da hem de İstanbul'da yan yana fotoğrafları ortaya çıktı. Havaalanı, restoran ve konserlerde sıkça yan yana görülmelerine rağmen de sadece yakın arkadaş olduklarını söyleyen ikiliden yeni hamle geldi.

Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah bu sefer şaşırttı. Yakın çevrelerinin çok iyi anlaştıklarını söylediği çift birtbirlerini takipten çıktı.