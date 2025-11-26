Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz'dan yeni hamle

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 2012'de Melis Ülken ile nikâh masasına oturdu. Çift 13 yıllık evliliklerini ocak ayında sessiz sedasız bitirdi. Gökhan Özoğuz'ın adı daha sonra ise oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile anıldı.
Ayrılığın ardından Gökhan Özoğuz'un oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile yakınlaştığı ileri sürüldü. İki ünlü isim bu söylentileri yalanlasa da hem Londra'da hem de İstanbul'da yan yana fotoğrafları ortaya çıktı. Havaalanı, restoran ve konserlerde sıkça yan yana görülmelerine rağmen de sadece yakın arkadaş olduklarını söyleyen ikiliden yeni hamle geldi.
Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah bu sefer şaşırttı. Yakın çevrelerinin çok iyi anlaştıklarını söylediği çift birtbirlerini takipten çıktı.