17°
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Amazon havadan kargo hizmeti soruşturmalık oldu! Teksas semalarında panik

Amazon'a ait bir kargo dronu Teksas'ta teslimat sonrası havalanırken internet kablosuna çarparak kaza yaptı. Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayı doğrularken, şirket herhangi bir yaralanma veya büyük çaplı kesinti olmadığını açıkladı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 17:05

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), e-ticaret devi Amazon'a ait bir dronunun 'ta internet kablosuna çarpması ve düşmesi üzerine olayla ilgili resmi soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz hafta Teksas'ın merkezinde meydana gelen olayda, Amazon'un MK30 model insansız hava aracı, teslimat görevini tamamladıktan sonra yükselirken bir kabloya takıldı. FAA, Reuters'a yaptığı açıklamada olayın 18 Kasım Salı günü yerel saatle 12.45 sularında Waco kentinde gerçekleştiğini doğrulayarak inceleme sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Amazon havadan kargo hizmeti soruşturmalık oldu! Teksas semalarında panik

PERVANELERDEN BİRİ ELEKTRİK HATTINA DOLANDI

Olayı ilk duyuran CNBC'nin incelediği video görüntülerine göre, MK30 dronu bir müşterinin bahçesinden havalanırken altı pervanesinden biri kabloya temas etti. Temasın ardından motorları duran cihaz, kontrollü bir iniş gerçekleştirdi.

Amazon sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, dronun ince bir internet kablosuna takıldığı, ancak sistemin tasarlandığı şekilde hemen "Güvenli Acil İniş" moduna geçtiği ifade edildi. Şirket yetkilisi, yaşanan kaza sonucunda herhangi bir yaralanma meydana gelmediğini ve bölgede geniş çaplı bir internet kesintisi yaşanmadığını vurguladı.

Amazon havadan kargo hizmeti soruşturmalık oldu! Teksas semalarında panik

EKİM AYINDA DA BENZER BİR İNCELEME DUYURULMUŞTU

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ise Teksas'taki olayla ilgili şu aşamada bir soruşturma yürütmediğini kaydetti. Ancak FAA ve NTSB, geçtiğimiz ekim ayında Arizona'da iki Amazon Prime Air dronunun bir vinç koluna çarpmasıyla sonuçlanan farklı bir kazayı mercek altına alacaklarını açıklamıştı.

Amazon, 2023 yılında Amazon Pharmacy iş birliğiyle Teksas'ın College Station bölgesinde reçeteli ilaçların dronla teslimatına başlamıştı. Teknoloji devi, operasyonlarını genişleterek 2030 yılı sonuna kadar yılda 500 milyon paketi gökyüzünden teslim etmeyi hedefliyor.

ETİKETLER
#teksas
#kazalar
#havaçılık
#teslimat
#amazon prime video
#Drone
#Faaliyet İzinleri
#Dünya
