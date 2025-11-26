Menü Kapat
Hava Durumu
İslam Memiş’ten kritik uyarı! Sert hareketler geliyor: Yatırımcılar çok dikkat etsin

Kasım 26, 2025 17:14
1
İslam Memiş’ten kritik uyarı

Altın fiyatları inişli çıkışlı rallisiyle tüm dikkatleri üzerine toplarken, Finans Uzmanı İslam Memiş’ten kritik bir uyarı geldi. 2026 yılını manipülasyon yılı olarak değerlendiren Memiş, yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda tavsiyede bulundu. İşte uzman isimden kulak ardı edilmeyecek tavsiyeler…

2
İslam Memiş’ten kritik uyarı

Gram altın fiyatı ekim ayında 6 bin TL sınırına dayandı. İlk etapta anlık bir yükseliş olarak görülen bu seviye yıl sonu yaklaşırken 5.600-5.500 TL seviyelerine geriledi. Yaptığı değerlendirmeler ve verdiği tavsiyeler ile büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırım yapacaklara önemli uyarılarda bulundu.

3
İslam Memiş’ten kritik uyarı

Memiş, altın fiyatlarında geçen ay yaşanan yükselişi “Manipülasyon fiyatlaması” olarak değerlendirdiğini belirtti.  Bunun neden gerçek bir yükseliş olmadığını ise “O dönemde savaş yoktu, ciddi bir risk yoktu. Yükselişlerin nedeni yoktu. Kasım ayındaki düşüş normalleşmeydi" sözleriyle açıkladı.

4
İslam Memiş’ten kritik uyarı

Piyasaların şu an için kaygılı bir bekleyiş içinde olduğuna dikkat çeken Memiş, her şeyin gelecek haberlerle şekilleneceğini belirtti. Her yıla farklı birim verdiğini belirten uzman isim “2026 yılına dair adını koyduğum yıl da manipülasyon yılı. Aman yatırımcılar çok dikkat etsin. Sadece bu altın özelinde değil. Borsalarda, kripto para piyasasında, gümüş gibi değerli metallerde, bütün enstrümanlarda sert hareketlerin yaşanacağı, belirsizliğin oluşacağı bir piyasa olacak karşımızda.” İfadelerini kullandı.

5
İslam Memiş’ten kritik uyarı

Yatırımcıların bu sert hareketlere karşı yapabileceği tek şeyin birikimlerini çeşitlendirmek ve uzun vadeli yatırımcı olmak olduğunu söyleyen İslam Memiş, “Eğer birikimlerini çeşitlendirirse ve uzun vadeli plan yaparsa bu süreçten zarar almadan kurtulabilir.” şeklinde konuştu.

6
İslam Memiş’ten kritik uyarı

Özellikle küçük yatırımcıların sosyal medyadaki operasyonlar ile ciddi zarara uğrayabileceğinin altını çizen Memiş, “Yatırımcılarımız 2026 yılında çok dikkat etsin. Birikimlerimiz çeşitlenecek. Uzun vadeli plan yapacağız. Kısa vadeli al-sattan ve kaldıraçlı işlemlerden kesinlikle uzak duracağız." Diyerek uyarıda bulundu.

