İslam Memiş’ten kritik uyarı! Sert hareketler geliyor: Yatırımcılar çok dikkat etsin

Piyasaların şu an için kaygılı bir bekleyiş içinde olduğuna dikkat çeken Memiş, her şeyin gelecek haberlerle şekilleneceğini belirtti. Her yıla farklı birim verdiğini belirten uzman isim “2026 yılına dair adını koyduğum yıl da manipülasyon yılı. Aman yatırımcılar çok dikkat etsin. Sadece bu altın özelinde değil. Borsalarda, kripto para piyasasında, gümüş gibi değerli metallerde, bütün enstrümanlarda sert hareketlerin yaşanacağı, belirsizliğin oluşacağı bir piyasa olacak karşımızda.” İfadelerini kullandı.