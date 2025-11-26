Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

ECB şoklara karşı uyardı! Daha çok tampon gerekiyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'nde dolar cinsinden önemli iş hacmi olan bankalara, dolar kıtlığına hazırlık için daha büyük likidite ve sermaye tamponları oluşturma çağrısı yaptı.

ECB şoklara karşı uyardı! Daha çok tampon gerekiyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.11.2025
17:21
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
17:32

ECB'nin 6 aylık raporunda, Avro Bölgesi bankalarının sermaye piyasalarında dolarla gerçekleştirdikleri faaliyetlerin ekonomiye yönelik çok çeşitli finansal hizmetleri temsil ettiği belirtildi.

Raporda, Avro Bölgesi'nde cinsinden önemli iş hacmi olan bankalara daha büyük ve sermaye tamponları oluşturma çağrısı yapılırken, bunun amacının bankaları olası dolar kıtlığına hazırlamak olduğu bildirildi.

ECB şoklara karşı uyardı! Daha çok tampon gerekiyor

Bankaların, şoklara karşı bilanço kapasitesinin korunmasının önemine işaret edilen raporda, "Daha yüksek kur dalgalanmalarını ve karşı taraf kredi risklerini hafifletmek için sermaye tamponları gerekebilir." ifadesi kullanıldı.

Raporda, bankaların çıkışları dengelemek ve istikrar sağlayıcı bir aracı olarak hareket etmek için likit dolar varlıkları tutması gerektiği vurgulandı.

Döviz piyasalarında stresli dönemlerde bankaların döviz swaplarının uzatılmasının zorlaşabileceği uyarısında bulunulan raporda, bazı bankaların finansal stres dönemlerinde likiditeyi korumak için ek dolar fonuna ihtiyaç duyabileceği belirtildi.

ECB şoklara karşı uyardı! Daha çok tampon gerekiyor

ECB verilerine göre, Avro Bölgesi bankaları geçen yılın sonu itibarıyla 681 milyar avro değerinde dolar cinsinden menkul kıymetlere sahip ve bankalar dolar cinsinden toplam 712 milyar avro tutarında kredi verdi.

ECB, ABD Başkanı Donald Trump'ın nisan ayında uygulamaya başladığı gümrük vergileri ve ABD Merkez Bankasına yönelik baskının ardından dolara güvenin sarsılmasıyla bankaları dolar pozisyonları konusunda uyarmaya başlamıştı. Bankanın son haftalarda bu uyarıları yoğunlaştırması dikkati çekti.

