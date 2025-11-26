MEB Görevde Yükselme Sınavı başvurusu başladı mı ne zaman? 450 yeni şube müdürü

MEB personeli, şube müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için iki aşamalı bir değerlendirme aşamasına tabi tutulacak.

İlk olarak, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından merkezi bir yazılı sınav uygulanacak.

Bu sınavda başarılı olan adaylar, ikinci etap olan sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, sınav takvimi şu biçimde ilerleyecek:

"Başvuruların Başlaması: 1 Aralık 2025

Yazılı Sınav Tarihi: 7 Şubat 2026, Cumartesi saat 10:00

Yazılı sınav, adayların erişimini kolaylaştırmak adına Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Trabzon gibi büyükşehirlerin de bulunduğu toplam 30 il merkezinde yapılacaktır."

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Başvuru için temel koşullar arasında en az dört yıllık lisans mezunu olmak, belirli bir hizmet süresini tamamlamış bulunmak ve okul müdürlüğü, müdür yardımcılığı veya öğretmenlik gibi kadrolarda belli sürelerde asaleten görev yürütmüş olmak gibi şartlar yer alıyor.

Adayların ayrıca son iki yıldır Bakanlık kadrolarında fiilen çalışıyor olması zorunlu görülüyor.

Sınav süreci, başvuru şartları ve kontenjan dağılımı gibi tüm ayrıntıların yer aldığı resmî kılavuz, MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yayımlandı.