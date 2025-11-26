Hidayet Türkoğlu'ndan EuroLeague'e sert çıkış: "Ağır konuşmak istemiyorum"

2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda; yarın Bosna Hersek ile oynayacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, medya günü düzenledi. Basın toplantısında; Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve milli takımın kaptanı Cedi Osman açıklamalarda bulundu.

HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN 12 DEV ADAM'A ÖVGÜ

"2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki başarının bir parçası olduğumuz için çok gururluyuz. Hocamıza, oyuncularımıza ve milyonlarca taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemize başka bir gururu yaşatmak için önemli maçlara çıkacağız. Önce Bosna Hersek, sonrasında da İsviçre ile maç yapacağız. TRT'nin de yayınlamasıyla birlikte milyonlarca taraftar, milli takımımızı destekleyecek. Takımımızın ilk günden beri arkasında durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Eksiklerimiz var ama burada olan arkadaşlarımızın da bu fırsatı değerlendireceğini düşünüyorum. İnşallah oyuncularımız, milyonları gururlandıracak başarılar elde eder. Alperen Şengün ve Adem Bona, bu takımın hücum ve defansı için çok önemli. Shane Larkin de bu takımın önemli oyuncularından. Bu eksikler de başka oyuncular için fırsat. Buradaki herkes, hak ederek milli takıma katılıyor. Bu arkadaşlarımız da kendi kulüplerinde iyi performans sergiliyor."

TBF BAŞKANI OLARAK EUROLEAGUE ELEŞTİRİSİ

"Burada çok ağır konuşmak istemiyorum. Değersiz insanları değerli hale getirmek istemiyorum. NBA Europe projesinin ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Basketbol Avrupa Ligi'nin anlamsız egosu, ister istemez Avrupa basketboluna zarar veriyor. Zaman zaman milli takım oluşumumuz da eksik kalıyor. İnşallah güçlü bir NBA Europe yapısı, bütün bu problemi çözecektir. Sporcularımızın bize yaşattığı gururu tarif edemiyoruz. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yarın binlerce basketbolsever, Bosna Hersek karşısında bizi destekleyecektir. Milyonlarca kişi TRT'den maçı izleyebilecek. Bu nedenle onlara teşekkür etmek isteriz. Başta buraya gelecek olan tüm Türk halkına teşekkür ediyorum."

ERGİN ATAMAN'DAN SÜREÇ ANALİZİ

"Hedefimiz şu anda Dünya Kupası'na katılmak. Zorlu bir gruptayız. Bu gruptan çıkmak yeterli olmuyor. Çaprazda da iki güçlü takım var. Litvanya ve İtalya var. Bizim grupta da Sırbistan, Bosna Hersek ve İsviçre var. 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılıp, Avrupa Şampiyonası finalisti olarak orada madalya kazanmaya çalışacağız. Bu dönem biraz tuhaf geçiyor. Hazırlık da tam olmuyor. NBA'deki Alperen Şengün ve Adem Bona, bu dönemde oynayamıyor. NBA'de hiçbir oyuncu bu pencere maçlarında oynayamıyor. Shane Larkin'in de ciddi bir sakatlığı var. 2-3 ay sahalardan uzak kalacak. Cedi Osman'ın da bir sakatlığı var. O da yarınki maçta oynayamayacak. Onu İsviçre maçına yetiştirmeye çalışacağız. Bunun dışında Avrupa Şampiyonası'nda kadroda yer alan oyuncularımız var. Bu bizim için avantaj. Bu pencerede devşirme oyuncu olarak Tarık Biberovic'i kullanacağız. Onun da özellikle geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası elemeleri maçlarında oynaması avantaj. Yeni bir oyuncu değil. Üstelik de formda bir oyuncu. FIBA'nın kuralları gereği, Avrupa şampiyonu da olsaydık bu elemeleri oynayacaktık. Maalesef şampiyonalarda oynayan kadrolarla, sezon içerisinde oynanan maçlardaki kadrolar farklı oluyor. Avrupa'nın en iyi takımı olmamız, bize Dünya Kupası bileti vermeyecek. Bosna Hersek de bir 'Balkan ekolü' ve bu yüzden yarın taraftar desteğine ihtiyacımız var."

CEDİ OSMAN'DAN 'ZOR MAÇ' VURGUSU

"Grubumuza iyi başlamak istiyoruz. Yarınki maç çok zor olacak. Bosna Hersek, Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya kadar gelmişti. Ev sahibiyiz ve taraftarımızın önünde galibiyetle başlamak istiyoruz. Sonrasında da İsviçre'ye gidip, orada kazanarak 2'de 2 ile gruba başlamak istiyoruz. Kısa süre de olsa burada olmaktan dolayı herkes çok mutlu. 2'de 2 yapmayı hedefliyoruz. Burada olduğumuz için mutluyuz. Öz güvenimiz de var. Böylesine önemli bir maçta yine bizimle beraber olacaklardır. Buna inanıyoruz. Onların desteği her zaman bizim için çok önemli. Yarın taraftarımızla beraber galibiyet almak istiyoruz. Dünya Kupası'nın elemeleri kolay olmayacak. Her maç çok önemli. Kısa da bir hazırlık dönemimiz var. Yazın final oynadıkları için oyuncular şu anda çok motive bir şekilde buraya geldi. Bosna Hersek maçının zor geçeceğini düşünüyorum fakat bu motivasyonla galip geleceğimizi düşünüyorum."