17°
Fenerbahçe muhtemel 11! Ferencvaroş maçında Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred oynayamayacak

Fenerbahçe - Ferençvaroş maç kadrosu açıklandı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Ferencvaros’u Chobani Stadı’nda konuk edecek. Sarı-lacivertliler, sahaya çıkacağı karşılaşmada kart cezaları ve sakatlıklar nedeniyle önemli eksiklerle mücadele edecek. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki takım, geride kalan dört maçta topladığı 7 puanla 15. sırada yer alırken, Ferençvaroş ise 10 puanla 3. basamakta bulunuyor. İşte Fenerbahçe Ferencvaroş muhtemel 11…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 21:54

, 'nde Ferencvaroş’u ağırlamaya hazırlanıyor. Zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, kritik maçta birçok oyuncusundan yararlanamayacak.

FENERBAHÇE - FERENÇVAROŞ MAÇ KADROSU

Fenerbahçe, Ferencvaroş karşılaşmasına eksik bir kadroyla çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues maç kadrosunda yer alamayacak. Ayrıca sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski de takımlarını yalnız bırakacak. Avrupa listesinde olmayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş da kadroda bulunmuyor. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise karşılaşmada forma giyemeyecek isimler arasında yer aldı.

Fenerbahçe’nin maç kadrosunda kaleciler olarak İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin ve Ederson bulunuyor. Defans hattında Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Levent Mercan yer alıyor. Orta sahada Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Talisca yer alırken, hücum bölgesinde Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio ve Dorgeles Nene bulunuyordu.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Ferençvaroş arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından hiçbir şifre engeli olmadan takip edebilecek. Aynı zamanda Tabii platformu üzerinden de mücadele canlı ve şifresiz şekilde izlenebilecek. İnternetten takip etmek isteyenler ise TRT Spor’un resmi internet sitesi üzerinden maç yayınına erişebilecek.

Mücadele, UEFA Avrupa Ligi yayın hakları kapsamında TRT tarafından ücretsiz erişime açılan karşılaşmalar arasında yer alıyor. Bu nedenle televizyon, bilgisayar veya mobil cihaz üzerinden farklı platformlar aracılığıyla karşılaşmayı canlı olarak izlemek mümkün.

FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Ferençvaroş karşılaşması Chobani Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Karşılaşmada Burgos’un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Adrian Cordero görev yapacak.

FENERBAHÇE FERENCVAROS MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Ferençvaroş karşısına çıkması beklenen muhtemel 11 şu şekilde:

Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Talisca, Nene, Asensio, Kerem ve Jhon Duran.

ETİKETLER
#Futbol
#uefa avrupa ligi
#ferencvaros
#Fenerbahçe
#Maç Kadrosu
#Takım Haberleri
#Aktüel
