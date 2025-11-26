Menü Kapat
Arsenal Bayern Münih CANLI nereden izlenir? Maç başlamak üzere

Arsenal Bayern Münih canlı yayın ile izlenebilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının en kritik maçlarından biri olan Arsenal Bayern Münih maçı bu akşam Emirates Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak. Her iki takım da dört maç sonunda topladıkları 12 puanla zirveyi paylaşırken, mücadele üst sıralardaki dengeleri doğrudan etkileyecek. İşte Arsenal Bayern Münih canlı yayın bilgileri…

'nin 2025-26 sezonu lig aşaması beşinci hafta maçları bu akşam oynanıyor. ile arasında oynanacak mücadele, iki takımın da namağlup serisini koruduğu haftada öne çıkan karşılaşma olacak.

ARSENAL BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

Arsenal ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma, ’nde zirve yarışının belirleyicisi olacak. Arsenal, dört maçta attığı 11 gol ve sağlam savunma yapısıyla lig aşamasında etkili bir performans sergiledi. Emirates Stadyumu’nda oynanacak maç için kadroda David Raya, William Saliba, Jurrien Timber ve Declan Rice gibi isimler hazır durumda bulunuyor. Ev sahibi ekip, son olarak Tottenham’ı 4-1 yenmiş, Olympiacos ve Atletico Madrid karşısında aldığı galibiyetlerle güven kazanmıştı. Mikel Arteta’nın kadro planlamasında Gabriel Magalhaes ve Martin Odegaard için hafif sakatlık şüpheleri bulunsa da büyük bir rotasyon beklenmiyor.

Bayern Münih cephesinde ise Vincent Kompany’nin öğrencileri tüm kulvarlarda 18 resmi maçtır yenilmedi. Harry Kane liderliğindeki hücum hattı, Michael Olise ve Serge Gnabry’nin kanat destekleriyle etkili bir çizgi ortaya koydu. Son oynadıkları Freiburg mücadelesini 6-2 kazanarak yüksek skorlu bir galibiyete daha imza atan Bavyera ekibinde Musiala ve Davies’in fitness durumları yakından takip ediliyor. Mücadele ile ekranlara geliyor.

ARSENAL BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal Bayern Münih karşılaşması bu akşam saat 23.00’te üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Tabii Spor platformuna kayıt olan kullanıcılar, Şampiyonlar Ligi maçlarını internet bağlantısı üzerinden yüksek görüntü kalitesiyle takip edebiliyor. Maç yayını için Tabii aboneliğinin aktif olması yeterli.

Tabii Spor’un canlı yayınları, web tarayıcıları, akıllı telefonlar, tabletler ve Smart TV’ler üzerinden erişilebilir durumda bulunuyor. Yayınlar HD kaliteyle sunulduğu için internet bağlantısının stabil olması önemli. Platforma üye olmak ücretsiz olsa da canlı spor yayınlarını izlemek için Premium üyeliğin aktif olması gerekiyor.

ARSENAL - BAYERN MÜNİH MAÇ KADROSU

Arsenal Bayern Münih maçı 11'leri açıklandı:

Arsenal 11: Raya, Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Trossard, Merino.

Bayern Münih 11: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Gnabry, Kane.

ARSENAL BAYERN MÜNİH MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Arsenal Bayern Münih maçını yurt dışında farklı platformlar üzerinden takip etmek isteyen kullanıcılar için çeşitli yayıncı kuruluşlar bulunuyor. ABD’de Paramount+, Bulgaristan’da bTV Action, Belçika’da Play Sports 3, Danimarka’da Viaplay, Meksika’da Max Mexico ve Rusya’da Okko Sport mücadeleyi şifresiz olarak yayınlıyor. Bu kanallara bölgesel erişim gerektiği için yayın alınabilmesi yurt dışı lokasyonlara bağlı.

Arsenal Bayern Münih maçını veren kanallar:

  • ABD: Paramount+
  • Bulgaristan: bTV Action
  • Belçika: Play Sports 3
  • Danimarka: Viaplay
  • Meksika: Max Mexico
  • Rusya: Okko Sport
ARSENAL - BAYERN MÜNİH NEREDE İZLENİR?

Mücadeleyi Türkiye sınırları içinde Tabii Spor platformu üzerinden izlemek mümkün. Tabii, internet tabanlı bir yayın platformu olduğu için telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV’lerde uygulama veya web sitesi aracılığıyla erişim sağlanıyor. Uygulama Google Play Store ve App Store’da ücretsiz olarak bulunuyor.

Platforma giriş yaptıktan sonra “Spor” veya “Canlı TV” bölümü üzerinden Tabii Spor kanalı seçilerek yayın başlatılabiliyor. Yayın HD kalitede sunulduğu için internet bağlantısının güçlü olması öneriliyor. Smart TV modellerinde uygulama mağazaları üzerinden Tabii uygulamasını yükleyerek büyük ekrandan maç izleme imkanı veriyor.

ARSENAL BAYERN MÜNİH MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANAL VERİYOR?

Türkiye’de Arsenal Bayern Münih maçının yayın hakkı Tabii Spor’da bulunuyor ve yayın şifreli olarak Premium üyelik kapsamında sunuluyor. Tabii üyeliği oluşturmak ücretsiz olsa da canlı spor yayınlarını izleyebilmek için Premium paketin aktif olması gerekiyor. Üyelik işlemi sonrasında platformun “Canlı TV” bölümünden Tabii Spor kanalı seçildiğinde maç yayını başlatılabiliyor.

Yayın web tarayıcısı, mobil uygulama ve Smart TV üzerinden izlenebildiği için kullanıcılar farklı cihazlardan erişim sağlayabiliyor. Tabii’nin internet tabanlı bir hizmet olması nedeniyle uydu veya kablo TV üzerinden izleme imkânı bulunmuyor.

ARSENAL BAYERN MÜNİH MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Arsenal Bayern Münih maçını izlemek için tabii.com resmi web sitesine girerek hesap oluşturmadan veya mobil uygulamayı indirerek platforma üye olmadan önce “Kayıt Ol” adımlarının tamamlanması gerekiyor. Kayıt sonrasında Premium abonelik aktif edilerek Tabii Spor canlı yayınları açılabiliyor. Mobil cihazlarda Google Play Store ve App Store üzerinden indirilen Tabii uygulaması ile maçlar pratik şekilde takip edilebiliyor.

Bilgisayarda ise herhangi bir modern web tarayıcısından tabii.com’a giriş yapılarak yayın başlatılabiliyor. Smart TV kullanıcıları uygulama mağazasından Tabii uygulamasını yükleyerek TV üzerinden de maçı izleyebiliyor. HDMI destekli Android TV Box veya Chromecast gibi cihazlar ile televizyona yansıtma seçenekleri de bulunuyor.

ARSENAL BAYERN MÜNİH MAÇINI TRT 1 VERİYOR MU?

TRT 1’in 26 Kasım tarihli yayın akışında Arsenal Bayern Münih karşılaşması bulunmuyor. TRT 1 ve TRT Spor kanallarında bugün bu maç yayınlanmayacak. Karşılaşmanın Türkiye’deki tek resmi yayıncısı Tabii Spor olarak açıklandı.

ARSENAL BAYERN MÜNİH KAÇAK BEDAVA MAÇ

Arsenal Bayern Münih kaçak link veya korsan yayın linkleri üzerinden izlemek yasal değildir. Bu tarz linkler hem telif haklarını ihlal ettiği için suç niteliği taşır hem de kullanıcıların telefon, tablet ve bilgisayarlarına ciddi zarar verebilir. Zararlı yazılımlar, kimlik avı girişimleri ve veri kaybı gibi riskler bu tür yayınlarda sıkça görülmektedir.

Arsenal Bayern Münih maçını en güvenilir ve yüksek görüntü kalitesiyle izleyebilmek için Tabii Spor resmi platformunu kullanmak gerekir. Resmi yayıncı üzerinden yapılan yayınlar kesintisiz ve HD kalitededir. Kullanıcıların güvenli bir izleme deneyimi yaşayabilmesi için yalnızca yasal platformların tercih edilmesi önerilir.

