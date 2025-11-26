Arsenal Bayern Münih maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi

Devler Ligi'nde bugün 5. haftanın son karşılaşmaları oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında Şampiyonlar Ligi'nde birinci sırada yer alan Bayern Münih, 2. sırada bulunan Arsenal ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Arsenal - Bayern Münih maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

ARSENAL - BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak olan Arsenal - Bayern Münih maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverlerin karşılaşmayı izleyebilmek için Tabii Spor platformuna üye olmaları gerekiyor.

Ev sahibi ekip Arsenal bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmada da galibiyet ile ayrıldı. 12 puan toplayan İngiliz devi, Şampiyonlar Ligi'nde averaj farkından dolayı 2. sırada yer alıyor. Arsenal ev sahibi olmanın avantajını da kullanarak Bayern Münih'i yenip 1. sıraya yükselmek istiyor.

Alman devi Bayern Münih'de bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4 galibiyet aldı. 12 puanla birinci sırada yer alan Bayern Münih, bugün Arsenal'ı deplasmanda yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

ARSENAL - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamında oynanacak olan Arsenal - Bayern Münih maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida yönetecek.

ARSENAL - BAYERN MÜNİH MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Arsenal'de karşılaşma öncesinde Gabriel, Gyökeres, Odegaard, Gabriel Jesus ve Havertz'in sakatlığı bulunuyor. Odegaard'ın durumu belirsizliğini korurken diğer 4 futbolcu karşılaşmada forma giymeyecek.

Bayern Münih tarafında ise Musiala ve Davies karşılaşmada sakatlıklarından dolayı oynamayacaklar. Luis Diaz ise kırmızı kart cezalısı olduğu için maçta yer almayacak.

Arsenal - Bayern Münih maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Trossard

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Karl, Gnabry; Kane