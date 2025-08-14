Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
14.08.2025
Hava Durumu
29°
Spor
PSG inadı: Süper Kupa'da her şey son dakikada değişti!

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham, Süper Kupa için sahaya çıktı. Fransız devi PSG, muhteşem bir geri dönüşle kupaya uzanan taraf oldu.

PSG inadı: Süper Kupa'da her şey son dakikada değişti!
'nın sahibi oldu. Paris temsilcisi, karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen son 10 dakikada inanılmaz bir efor sergiledi ve zorlu mücadelede tarihi bir başarı elde etti.

PSG PES ETMEDİ VE SÜPER KUPA'YI KAZANDI

Tottenham dev finalde Van De Ven (39) ve Romero'yla (48) 2-0 öne geçerken, PSG ise Lee Kang (85) ve Ramos (90+4) ile maça tutundu ve uzatmaların olmadığı mücadelede penaltılara geçildi. Müsabakanın gidişatından hareketle seri penaltı atışlarına psikolojik üstünlükle başlayan PSG, Tottenham karşısında 4-3 galip geldi ve Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

PSG inadı: Süper Kupa'da her şey son dakikada değişti!

KUPA KOLEKSİYONERİ PSG

Yıllardır beklediği çıkışı Luis Enrique ile yakalayan Fransız devi, bu sezonki 5. kupasını kazanmış oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

PSG'NİN BU TAKVİM YILINDA KAYBETTİĞİ TEK KUPA HANGİSİYDİ?
Mavi siyahlılar, Kulüpler Dünya Kupası'nda da finale çıkmış ama Chelsea'ye 3-0 mağlup olmuştu.
