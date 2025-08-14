PSG inadı: Süper Kupa'da her şey son dakikada değişti!

Süper Kupa'nın sahibi PSG oldu. Paris temsilcisi, Tottenham karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen son 10 dakikada inanılmaz bir efor sergiledi ve zorlu mücadelede tarihi bir başarı elde etti.

PSG PES ETMEDİ VE SÜPER KUPA'YI KAZANDI

Tottenham dev finalde Van De Ven (39) ve Romero'yla (48) 2-0 öne geçerken, PSG ise Lee Kang (85) ve Ramos (90+4) ile maça tutundu ve uzatmaların olmadığı mücadelede penaltılara geçildi. Müsabakanın gidişatından hareketle seri penaltı atışlarına psikolojik üstünlükle başlayan PSG, Tottenham karşısında 4-3 galip geldi ve Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

KUPA KOLEKSİYONERİ PSG

Yıllardır beklediği çıkışı Luis Enrique ile yakalayan Fransız devi, bu sezonki 5. kupasını kazanmış oldu.