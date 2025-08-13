Başakşehir beraberlikle turladı: Konferans Ligi'nde play-off heyecanı!

İstanbul
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Norveç temsilcisi Viking'i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Viking, 34. dakikada Onur Bulut'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından ise 40. dakikada Davie Selke, Başakşehir'e beraberliği getirdi. Selke, turuncu lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki 100. golünü attı.
Temsilcimiz, Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Rumen temsilcisinin ilk maçı 3-0 kazandığı eşleşmenin rövanşı, yarın gerçekleşecek.